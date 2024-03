Óscar Puente: "Uno de los problemas de ejecución de los fondos europeos es el tapón que existe en las comunidades autónomas"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha subrayado que "uno de los problemas de ejecución de los fondos europeos es el tapón que existe en las comunidades autónomas" porque los ayuntamientos, por su parte, "están siendo diligentes a la hora de gestionarlos". En cambio, en las regiones se observan "disfunciones" porque están más centrados en temas de sanidad y educación y no tanto en otras cuestiones como la movilidad. Son declaraciones que ha realizado en el II Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenible, organizado este martes por Prensa Ibérica, El Periódico de España y 'activos' en Madrid. El evento está patrocinado por Avanza, Cepsa, FCC, Mobility City, Fundación Ibercaja, Iberdrola, KPMG y Pinsent Masons con la colaboración de AER, ANESDOR, ANFAC, ASEPA, ATUC, Corresponsables, Ganvam, Madrid Green Urban Mobility Lab, Neomotor, Pons Mobility, Seopan y Sernauto.

El ministro de Transportes ha sido el encargado de clausurar el evento. En su discurso ha recordado que su ministerio ha movilizado o tramitado más de 11.166 millones de euros, más del 66% del total asignado y que la Ley de Movilidad Sostenible ya está en tramitación. "Queremos que la Ley esté aprobada y en vigor antes del 31 de diciembre de este año", ha confirmado. De este hito dependen nuevos fondos europeos, de ahí la importancia de su entrada en vigor en el mínimo tiempo posible.

Dentro del proceso de descarbonización, Puente ha resaltado al tren como actor clave de la sostenibilidad, especialmente aquel de mercancías. Para ello, ha recordado la estrategia de Mercancías 2030 para conseguir que un 10% del transporte de mercancias se realice por tren (actualmente la cuota no supera el 4%). También ha tenido palabras para el desbloqueo de la ampliación del puerto de Valencia y para los nuevos accesos del puerto de Barcelona, para los que está cerca su impulso que complete su consecución. Respecto a Valencia, el ministro de Transportes ha declarado que hay poca afectación en las playas del sur, puesto que se ha conseguido corregir. "A nuestro entender, poca", ha remarcado, y ha añadido que la ampliación del puerto supondrá la construcción de una terminal de mercancias que permite el tan ansiado trasvase del barco al tren. "La culminación sacará 1.000 camiones diarios de las carreteras de aquella zona", ha expresado.

Para el ministro de Transportes, la descarbonización no será posible sin el despegue del transporte de mercancías ferroviarias para consolidar la posición de España en el sur de Europa, aunque ha afirmado que "el avance de estos últimos 15 años no tiene parangón". Más de 6.000 millones de euros han sido inyectados por el ministerio en cada corredor ferroviario, y en el caso del Corredor Mediterráneo, además, todos sus tramos tienen obras en ejecución. Aun así, ha recordado que no es posible olvidar la predominancia del transporte de mercancías por carretera, de ahí los 400 millones invertidos en transformación de flotas.

Municipios rebeldes

Puente, que completó una de las remodelaciones urbanas más completas del país mientras ocupaba el cargo de alcalde de Valladolid, se ha referido a la "enorme importancia" que tienen las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Por mucha incidencia que se haga en el transporte interurbano e interregional, "si no actuamos en las ciudades será imposible alcanzar la descarbonización", ha asegurado. Por este motivo, unos 900 millones de euros se han transferido a las comunidades autónomas para fomentar la movilidad sostenible. Como resultados, más de 1.000 autobuses han dejado los combustibles fósiles y son cero emisiones en Barcelona o Zaragoza, entre otras ciudades.

Eso sí, no todos los municipios que deberían introducir una ZBE en sus límites urbanos lo están haciendo e incluso están revirtiendo carriles bici o no introduciendo un régimen sancionador en las ZBE. A ellos se ha referido el ministro: "No todo debe formar parte de la batalla política, la salud y los pulmones no entienden de ideología". Comportamientos como los anteriormente citados son "un comportamiento que va contra el signo de los tiempos, contra la lógica".

El ministro de Transportes se ha referido al corto viaje realizado a Marruecos y ha confirmado que Ineco será la empresa encargada de la ampliación del aeropuerto de Casablanca. "España está en una posición óptima en ese plan de infraestructuras de Marruecos", ha afirmado, un plan con vista a 2030 que incluye el estadio del Mundial. Puente ha cerrado su discurso recordando que "somos el primer país en vías de carretera, primer país de la Unión Europea en escalas portuarias y uno de los primeros del mundo en aeropuertos", donde aún será mejor España gracias a las ampliaciones previstas en el aeropuerto Madrid-Barajas.