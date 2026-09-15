Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Buceadora Cueva del AguaIncendio CartagenaInfanta Elena en MurciaNuevo comisario CartagenaPanadería murcianaSegunda equipación FC Cartagena
instagramlinkedin

Deportes

Telefónica pacta con DAZN la emisión de LaLiga por cerca de 1.650 millones

La compañía que preside Marc Murtra asegura la continuidad de su oferta futbolística hasta la temporada 2031/2032 mediante un acuerdo no exclusivo con DAZN

Los jugadores del FC Barcelona (i-d) Fermín López, Gavi y Dani Olmo celebran el segundo gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el Camp Nou, en Barcelona.

Los jugadores del FC Barcelona (i-d) Fermín López, Gavi y Dani Olmo celebran el segundo gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. / Siu Wu / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Telefónica renueva su apuesta por el fútbol tras cerrar un acuerdo con DAZN para la distribución del paquete de LaLiga por cinco temporadas, con un valor medio conjunto de 1.650 millones de euros, según ha informado la operadora este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El paquete incluye cinco partidos por jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, en las 38 jornadas, para su explotación en el mercado residencial, en la modalidad de pago en España.

El acuerdo no exclusivo será vigente para cinco temporadas, de la 2027/2028 hasta la 2031/2032, por un valor medio de 330 millones de euros respectivamente.

Noticias relacionadas y más

Con este acuerdo, y la firma del contrato con LaLiga el pasado mes de junio, Telefónica podrá continuar ofreciendo el 100% de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División a sus clientes, junto con la UEFA Champions League, para la cual Telefónica tiene los derechos hasta 2031.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arde Bogotá anuncia una gira por salas con entradas solo a la venta en taquilla
  2. Un crucero sin barco para descubrir La Manga todo el año
  3. La Aemet despeja la gran duda para la Romería de la Fuensanta en Murcia: el tiempo dará un giro justo ese martes
  4. El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua, al banquillo por homicidio imprudente
  5. Un gigante francés se queda con el antiguo Mercadona del Infante y prepara su desembarco en Murcia
  6. Casting en Murcia: buscan mujeres 'guapas, atractivas y con cuerpo atlético' para una película
  7. Una panadería murciana conquista el Oro en 50 Panader@s TOP de España justo cuando cumple 72 años
  8. De la compra de Jamones Albarracín a abrir el primer hotel cinco estrellas de Murcia: la semana 'pata negra' que encumbra a la familia Fuertes y la 'marca ElPozo'

La Iglesia del Carmen arropa con el estruendo de sus campanas a la Morenica

Bélgica hunde en el mar del Norte 23 bloques de hormigón de 22.000 toneladas: así será la primera isla energética del mundo

Bélgica hunde en el mar del Norte 23 bloques de hormigón de 22.000 toneladas: así será la primera isla energética del mundo

Estas son las calles cortadas este martes en Murcia durante la Romería de la Fuensanta

Estas son las calles cortadas este martes en Murcia durante la Romería de la Fuensanta

Directo | Sigue a la Virgen de la Fuensanta en su camino de regreso a su Santuario en Algezares

Directo | Sigue a la Virgen de la Fuensanta en su camino de regreso a su Santuario en Algezares

Así salió la Virgen de la Fuensanta por las puertas de la Catedral de Murcia.

Mousse de chocolate y frambuesas: cremosa, fácil y sin horno

Mousse de chocolate y frambuesas: cremosa, fácil y sin horno

'La maldición de Widow's Bay' arrasa en unos Emmy que honran la partida de estrellas

'La maldición de Widow's Bay' arrasa en unos Emmy que honran la partida de estrellas

Los caravaqueños acompañan a la Vera Cruz en su procesión extramuros de la basílica

Los caravaqueños acompañan a la Vera Cruz en su procesión extramuros de la basílica
Tracking Pixel Contents