La Comunidad refuerza la presencia internacional del calzado y la moda regional en dos ferias referentes del sector en París
La participación en ‘Première Vision’ y ‘Who’s Next’ favorece la producción para grandes marcas y la comercialización internacional de colecciones propias
La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), sigue reforzando la internacionalización de las empresas regionales del calzado y la moda con dos actuaciones consecutivas en París dirigidas a cubrir distintas oportunidades de negocio.
Tras la participación de seis firmas en la feria 'Première Vision' Paris, orientada a conectar la capacidad productiva regional con grandes marcas internacionales, otras cuatro empresas participaron en 'Who’s Next', uno de los principales escaparates europeos para compradores y distribuidores de moda.
El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que competir en los mercados internacionales "exige estar allí donde se toman las decisiones de compra y ofrecer a cada cliente exactamente lo que busca".
En este sentido, Marín señaló que la fortaleza del sector del calzado regional "está precisamente en que reúne capacidad industrial, conocimiento técnico y marcas propias con vocación internacional, y nuestra estrategia es acompañar a las empresas para convertir esas capacidades en nuevas oportunidades comerciales".
En 'Première Vision', celebrada del 1 al 3 de septiembre, participaron Rocai, Perssam, Casteller, Jutelia, Bonadona y Yute de Caravaca, dentro del pabellón conjunto promovido por FICE/Shoes from Spain.
La acción estuvo orientada principalmente a mostrar ante los departamentos internacionales de diseño, producto y compras la capacidad de las empresas regionales para desarrollar y fabricar colecciones para grandes marcas, desde calzado y alpargatas hasta bolsos, marroquinería y confección.
Posteriormente, el foco se trasladó a 'Who’s Next Paris', donde Casteller, Kanna, Nemonic y Abarca Shoes presentaron sus colecciones ante compradores, distribuidores, agentes, grandes almacenes, boutiques y otros profesionales internacionales.
Frente al perfil industrial de 'Première Vision', esta segunda actuación perseguía abrir nuevos puntos de venta y canales de distribución para las propias marcas regionales. "Las dos citas permiten trabajar de manera consecutiva tanto la fabricación para terceros como la venta internacional de producto propio", subrayó el titular de Empresa.
Las actuaciones cuentan con el respaldo del Info y están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), con la coordinación de Calzia y FICE/Shoes from Spain.
El formato conjunto ha permitido compartir espacios, promoción, servicios, costes organizativos y facilitar el acceso de las pymes regionales a encuentros internacionales de primer nivel.
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