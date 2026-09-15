Emergencias
Un avión de Iberia que volaba de Madrid a Oslo aterriza de emergencia en Bruselas tras detectar humo a bordo
El aeropuerto ha informado que el aparato aterrizó "de forma segura" y sin "heridos graves" y ha asegurado que la compañía utilizará otra aeronave para continuar el trayecto
EFE
Un avión de la aerolínea española Iberia que volaba de Madrid a Oslo tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia este martes en el aeropuerto de Bruselas tras detectar humo a bordo.
"Hemos recibido información del avión de que había humo a bordo y pidieron aterrizar en Bruselas. El avión aterrizó de forma segura", indicó a EFE una portavoz del aeropuerto de Bruselas.
La misma fuente confirmó que no hay "heridos graves".
"Iberia pondrá otro avión para continuar" hacia Oslo, que saldrá esta misma tarde hacia las 17.00 hora local (15.00 GMT), agregó la portavoz, quien añadió que el aeropuerto no ofrecerá más detalles y en adelante será Iberia quien gestione la comunicación.
Por el momento se desconoce qué causó el humo que forzó al piloto a dirigirse al aeropuerto más cercano.
- El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua, al banquillo por homicidio imprudente
- Arde Bogotá anuncia una gira por salas con entradas solo a la venta en taquilla
- Un crucero sin barco para descubrir La Manga todo el año
- Una panadería murciana conquista el Oro en 50 Panader@s TOP de España justo cuando cumple 72 años
- La Aemet despeja la gran duda para la Romería de la Fuensanta en Murcia: el tiempo dará un giro justo ese martes
- Matan a un hombre de un tiro en la cabeza en su casa de Águilas
- Un gigante francés se queda con el antiguo Mercadona del Infante y prepara su desembarco en Murcia
- Casting en Murcia: buscan mujeres 'guapas, atractivas y con cuerpo atlético' para una película