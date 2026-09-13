Las ventas online de Moyca aumentan un 115%

La tienda online de Moyca continúa ganando peso entre los consumidores. Las ventas realizadas a través de este canal entre enero y agosto de 2026 han aumentado un 115% respecto al mismo periodo del año anterior, una evolución que confirma la creciente acogida de la venta directa de sus uvas de mesa sin semillas.

A través de la web, la compañía acerca al consumidor una selección de su oferta varietal y permite conocer de una forma más directa la diversidad de perfiles, colores, texturas y sabores que ofrece actualmente la uva de mesa. Moyca cuenta con un amplio porfolio que combina variedades blancas, rojas y negras con otras propuestas diferenciadas por sus perfiles aromáticos y características organolépticas.

El crecimiento registrado durante los ocho primeros meses del año muestra la "progresiva consolidación" de este canal dentro de la estrategia de Moyca. Más allá de ofrecer una nueva vía de comercialización, "la tienda constituye un escaparate para acercar la cultura de la uva al público final y mostrar la evolución que ha experimentado este producto en los últimos años. En este sentido, el canal digital permite presentar el producto de una manera diferente a la distribución tradicional y establecer una relación más próxima con quienes finalmente lo consumen".

La tienda online seguirá abierta durante todo lo que resta de 2026, incluida la campaña de Navidad. Este año, además, Moyca pondrá a la venta a través de uvasmoyca.com sus tarrinas de 12 uvas, de forma que los consumidores podrán asegurar su compra directamente desde la web sin depender de encontrarlas en el lineal de los supermercados.

Noticias relacionadas

El CEO de Moyca, Antonio Domene, ha valorado esta evolución y ha señalado que “el crecimiento de la tienda online demuestra que existe interés por conocer mejor la uva de mesa y descubrir variedades diferentes. Para nosotros es también una forma de estar más cerca del consumidor, entender qué productos despiertan mayor atención y acercarle directamente parte de la diversidad que trabajamos”.