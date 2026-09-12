XTART cede una sede a Bomberos por Bomberos a cambio de colaboración formativa

El centro de Formación Profesional XTART y la organización Bomberos por Bomberos han firmado este viernes un convenio de colaboración que permitirá a la ONG disponer de una sede desde la que centralizar su actividad administrativa y logística.

El acuerdo contempla la cesión de espacios destinados a oficina y almacén para facilitar el funcionamiento de Bomberos por Bomberos. A cambio, integrantes de la organización, todos ellos bomberos profesionales, colaborarán con XTART mediante charlas y prácticas dirigidas a complementar la formación de sus alumnos.

La colaboración permitirá al centro incorporar la experiencia profesional de los miembros de la ONG a sus actividades formativas y reforzar la preparación práctica de los estudiantes.

El acuerdo llega además en una semana en la que Bomberos por Bomberos ha recibido el Premio al Voluntario en Cooperación Internacional 2026 de la Región de Murcia. El reconocimiento fue recogido por el presidente de la organización, César Javier Claros Wandosell.

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La entidad desarrolla su actividad tanto en el ámbito de la cooperación internacional como en la intervención ante grandes catástrofes provocadas por terremotos.