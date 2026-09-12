Universae celebra la primera edición de Conecta FP para impulsar la empleabilidad en el sector de la automoción

Conecta FP, un encuentro entre alumnado y empresas de automoción organizado por Universae, Formación Profesional, ha celebrado su primera edición este jueves con el objetivo de estrechar lazos entre ambas partes. El evento, que se ha celebrado en el campus de Universae Murcia con una gran asistencia, ha consistido en una jornada centrada en la empleabilidad, la innovación y el contacto directo con la realidad profesional.

En el polígono de San Ginés se ha concentrado a concesionarios, talleres mecánicos y empresas del sector de la automoción, convirtiéndose el evento en un trampolín hacia el trabajo soñado por muchos estudiantes del Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles o del Grado Superior en Automoción.

De este modo, el centro ha reforzado su compromiso con una oferta de FP orientada al empleo y con un acompañamiento personalizado durante todo el ciclo formativo. El programa se ha nutrido de microponencias, demostraciones técnicas en directo, sesiones de networking con profesionales y exposiciones de casos reales o tecnologías aplicadas.

Asimismo, antiguo alumnado de Universae también ha participado compartiendo su experiencia profesional y su trayectoria tras finalizar sus estudios. Entre los testimonios, ha destacado la intervención de dos exalumnos que han expuesto su recorrido tras realizar sus prácticas en Porsche Murcia y M. Gallego, y su posterior incorporación a la compañía.

Francisco Cámara, CEO de Universae, ha subrayado: "Como entidad educativa, en Universae tenemos la responsabilidad de preparar adecuadamente a las nuevas generaciones para que en el día de mañana puedan desarrollar su profesión con excelencia para el beneficio de la sociedad. En este sentido, la colaboración con el tejido empresarial es clave, especialmente a través de programas de prácticas y oportunidades profesionales que favorecen el desarrollo del alumnado y su inserción laboral. Esta primera edición de Conecta FP nace con vocación de consolidarse como un punto de encuentro de referencia entre empresa, formación y futuro profesional”.

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