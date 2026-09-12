Las exportaciones del mueble regional suben más de un 7%

El sector regional del mueble y la madera elevó un 7,21 por ciento sus exportaciones durante el primer semestre del año hasta rozar casi los 80 millones de euros. En concreto, según los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), las ventas en los mercados internacionales del sector del mueble alcanzaron los 79,6 millones de euros durante los seis primeros meses del año.

Así lo destacó este miércoles el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, durante la presentación de la 30 edición del CETEM Design Award, el Certamen Internacional de Diseño Industrial del Mueble que organiza el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM).

Durante su intervención, el titular de Empresa subrayó la "buena salud" de un sector, el del mueble y la madera, "que genera una inversión de 2,3 euros por cada euro que invierte la Comunidad".

El Gobierno regional, en concreto, ha aprobado a través del Instituto de Fomento (INFO) ayudas por valor de 1,3 millones de euros para la fabricación de muebles y productos de madera, una inversión que ha movilizado a su vez una inversión empresarial de más de tres millones de euros.

"Son datos que nos trasladan la imagen de un sector dinámico, un sector moderno y eficiente que concentra su actividad en torno a Yecla y su comarca y que es capaz de afrontar retos y demostrar su capacidad de transformación. Y este Certamen de Diseño ha acompañado esa transformación durante estas tres últimas décadas, uniendo la creatividad de los diseñadores con la capacidad productiva de las empresas".

En este sentido, el responsable de Empresa recordó que a lo largo de estos 30 años el CETEM Design Award ha recibido unas 1.500 propuestas de diseño procedentes de más de una veintena de países de todo el mundo, de las que cerca de 300 se han convertido en proyectos reales que han llegado a la fase de fabricación gracias a la colaboración de diseñadores y empresas.

"Este certamen es un laboratorio real de encuentro entre el talento creativo y el tejido empresarial, un punto de encuentro entre estudiantes y profesionales del diseño, centros de formación y empresas fabricantes", señaló.

'30 años diseñando futuro'

Con motivo de este 30 aniversario, el CETEM ha diseñado una programación más amplia que en otras ediciones que incluye actividades formativas, exposiciones e incluso actividades pensadas para los escolares y que se desarrollarán entre los meses de septiembre y abril, cuando se seleccionará el proyecto ganador.

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Esta programación especial, bajo el lema '30 años diseñando futuro', repasará y conectará la historia del concurso con la trayectoria industrial de Yecla y los retos actuales del sector del mueble y la madera.