AGRUPAL lleva la industria alimentaria murciana a Miami

AGRUPAL, la Asociación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete, participará del 14 al 16 de septiembre en la Americas Food & Beverage Show, que se celebrará en el Miami Beach Convention Center, con una delegación formada por nueve empresas de la Región de Murcia.

La participación de AGRUPAL en esta cita internacional tiene como objetivo reforzar la presencia de la industria alimentaria regional en Estados Unidos, facilitar nuevos contactos comerciales y favorecer el acceso de las empresas murcianas a uno de los mercados estratégicos para el sector.

La iniciativa ha sido presentada este jueves en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca por el consejero Joaquín Buendía y el presidente de AGRUPAL, Juan Antonio López Abadía, quienes han destacado la importancia de continuar acompañando a las empresas alimentarias de la Región en sus procesos de internacionalización.

La Americas Food & Beverage Show, que celebra este año su 30.ª edición, reunirá en Miami a más de 900 expositores de más de 25 países y a más de 10.000 profesionales y responsables de la toma de decisiones del sector, entre compradores, importadores, distribuidores y minoristas. La feria constituye, por tanto, un punto de encuentro de especial relevancia para generar contactos, detectar oportunidades de negocio y establecer nuevas relaciones comerciales.

Para AGRUPAL, la presencia en este tipo de encuentros forma parte de su apuesta por acompañar a las empresas alimentarias en su crecimiento internacional y facilitar su conexión con nuevos mercados, clientes y operadores internacionales.

En este sentido, el presidente de AGRUPAL, Juan Antonio López Abadía, ha señalado que “la industria murciana tiene un gran potencial de exportación y queremos hacer todo lo posible por fomentarlo”.

Asimismo, López Abadía ha destacado que la participación agrupada de las empresas permite proyectar conjuntamente la fortaleza y diversidad de la industria alimentaria regional, al tiempo que facilita que compañías de distintos tamaños y especialidades puedan establecer contactos con compradores y distribuidores internacionales.

Nueve empresas murcianas en Miami

La delegación de AGRUPAL estará integrada por nueve empresas de la industria alimentaria regional, que mostrarán en Miami la diversidad y capacidad de la industria murciana a través de diferentes categorías de producto.

Entre ellas se encuentran empresas especializadas en snacks y aperitivos salados, conservas vegetales y encurtidos, salsas y platos preparados, repostería y bollería, así como frutas transformadas y mermeladas.

La presencia conjunta de estas compañías permitirá trasladar al mercado estadounidense una representación de la oferta de la industria alimentaria de la Región y poner en valor factores como la calidad, la innovación, la capacidad productiva y la seguridad alimentaria que caracterizan al sector.

Estados Unidos constituye un mercado de especial interés para las empresas alimentarias regionales por su dimensión y por las oportunidades que ofrece para el crecimiento de las exportaciones. La participación en la Americas Food & Beverage Show permitirá a las empresas de AGRUPAL mantener reuniones y contactos con potenciales clientes, importadores y distribuidores, además de conocer de primera mano las tendencias y demandas del mercado.

En esta línea, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha calificado la participación en la feria como “una gran oportunidad estratégica” para continuar reforzando la presencia exterior de la industria alimentaria regional y ha destacado que la alimentación murciana ya está presente en 175 países, con una industria que supera los 3.300 millones de euros de facturación y los 10.000 empleos directos.

Buendía ha subrayado que la participación en Miami permite seguir proyectando la imagen de la Región de Murcia como un territorio de referencia en el ámbito alimentario y ha asegurado que el Gobierno regional continuará apoyando la apertura de nuevos mercados para las empresas murcianas.

Una industria con vocación internacional

La internacionalización constituye una de las principales líneas de trabajo de AGRUPAL, que promueve iniciativas destinadas a mejorar la competitividad de las empresas alimentarias y facilitar su crecimiento en los mercados exteriores.

La participación en ferias internacionales como la Americas Food & Beverage Show permite a las empresas ampliar su cartera de clientes, identificar nuevas oportunidades de negocio, establecer relaciones con distribuidores e importadores y reforzar el posicionamiento internacional de sus productos.

La delegación murciana acudirá a Miami, además, integrada en el Pabellón de España, que reunirá a empresas y representantes de diferentes comunidades autónomas en una de las principales plataformas internacionales para la industria de alimentación y bebidas en el continente americano.

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Para AGRUPAL, esta presencia supone una nueva oportunidad para seguir abriendo mercados para las empresas asociadas y trasladar al exterior el potencial de una industria alimentaria regional cada vez más internacionalizada. “Apostamos por la industria alimentaria regional y la internacionalización porque tenemos un gran producto” ha concluido el presidente de AGRUPAL.