Universae da la bienvenida al curso 26-27 con varias distinciones en los rankings de Financial Magazine

Universae Formación Profesional comienza el curso 2026-2027 con varias distinciones para su oferta formativa en la 14ª edición de los Rankings de Financial Magazine, uno de los indicadores de referencia en el análisis comparativo de instituciones educativas con especial foco en Formación Profesional y en el posicionamiento por titulaciones concretas. En concreto, la entidad ha obtenido la primera posición en el Grado Superior en Higiene Bucodental, el Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, el Grado Superior en Dietética, el Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, el Grado Medio en Emergencias Sanitarias y el Grado Medio en Gestión Administrativa.

Así, en un contexto en el que la Formación Profesional continúa consolidándose como una de las vías educativas con mayor proyección por su orientación práctica y su conexión directa con las necesidades del tejido productivo, el inicio del curso 2026-2027 se presenta como un momento clave para que estudiantes y familias valoren opciones formativas de calidad. Universae reafirma de esta manera su apuesta por una oferta actualizada y alineada con los perfiles más demandados, respaldada por los resultados obtenidos en los principales indicadores del sector y por el impulso de un modelo formativo orientado a la empleabilidad y a la mejora continua.

Reconocimientos

El curso 2025-2026 ha sido clave en la consolidación de Universae como centro de referencia en la formación profesional en España, y ello se ha traducido en la obtención de distintos premios a lo largo del mismo. En la anterior edición de los Rankings de Financial Magazine, la institución también logró excelentes resultados, con primeras posiciones en el Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería, el Grado Superior en Dietética y el Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, entre otros.

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Universae también obtuvo la distinción de Mejor Centro de Formación Profesional Online según el estudio correspondiente a los Student Choice Awards impulsados por el portal especializado DóndeEstudiar, centrado exclusivamente en la experiencia real de los estudiantes. La entidad se posicionó además dentro del Top 10 de escuelas de Formación Profesional mejor valoradas en España.