La compañía PLD Space presenta durante la visita de Sánchez un nuevo Miura 9 de mayor capacidad para lanzar satélites

A falta de fecha definitiva de lanzamiento del Miura 5, la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Elche ha servido para presentar el nuevo cohete, Miura 9, de PLD Space. El modelo es una evolución del actual que tendrá mayor capacidad para lanzar satélites de tamaño medio y supondrá un importante avance en la recuperación del dispositivo. La reutilización supone también mejorar las posibilidades para recoger datos y mejorar en las sucesivas operaciones.

El presidente del Gobierno ha realizado una visita a las instalaciones de la empresa ilicitana que se ha consolidado en los últimos años como punta de lanza en la industria aeroespacial. Junto con los avances inversores, este agosto se hicieron oficial los primeros contratos del programa de la Agencia Espacial Europea (ESA)con la compañía.

Pedro Sánchez ha situado dos focos informativos durante su visita a Elche. Por un lado, ha subrayado la inversión realizada por el Gobierno en esta industria en referencia a los 170 millones aportados por el Estado. Como ha indicado la ministra de Ciencia, Diana Morant, el CDTI fue hasta noviembre el máximo accionista de la compañía. Por otro, ha querido contrastar la ciencia y la innovación frente a quienes opinan que es un "despilfarro".

El recorrido lo ha realizado junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant y el equipo directivo de PLD, que ha estado encabezado por Ezequiel Sánchez, presidente de ejecutivo de la empresa; Raúl Torres cofundador y CEO y Raúl Verdú, cofundador y responsable de desarrollo de negocio. El jefe del Ejecutivo ha podido conocer de primera mano la planta, en concreto, las zonas de ingeniería y de fabricación de motores y propulsión.

Interior de la fábrica de PLD Space durante la intervención de Pedro Sánchez. / AXEL ALVAREZ

PLD entraba, de esta manera, en la carrera privada de lanzadores en el continente. Una iniciativa con la que la ESA quiere garantizar la soberanía de Europa en el acceso al espacio y reducir la dependencia de las empresas norteamericanas, como Space X, o las chinas. Este último contrato tiene un importe de 158,9 millones de euros y se produce después de que España se comprometiera a una aportación de hasta 169 millones para este programa en la última reunión interministerial del organismo europeo.

Con el anuncio, Ezequiel Sánchez ha detallado que el avance se centra en que mientras "el Miura 5 está diseñado para cargas de hasta 540 kg en órbitas asíncronas y 1 tonelada en órbitas ecuatoriales, el objetivo de Miura 9 sería poder hacer hasta una tonelada y 1 tonelada y media, respectivamente. Estamos triplicando esa capacidad, lo cual incrementa el volumen de eh masa de satélites que estamos trasladando".

Ecosistema con sello local

Con una plantilla de 550 profesionales actualmente, la empresa tiene una hoja de ruta a diez años vista de crecimiento y su Miura 5, el actual cohete debe ponerse en órbita es uno de los considerados pequeños (35 metros). El nuevo cohete, el 9, tendrá una altura de 49 metros de altura y cuya recuperación es prácticamente completa, de acuerdo con las explicaciones que se han dado.

Tanto las autoridades como el equipo directivo han resaltado en varias ocasiones, el impacto que una compañía de este calado tiene en el ecosistema nacional. Ezequiel Sánchez ha subrayado que, "desde 2024, se han inyectado más de 42,7 millones en la cadena de valor", lo que ha supuesto la movilización de un total de 488 millones hasta la fecha.

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En este sentido, el presidente ejecutivo ha avanzado que el Miura 9 representa también el crecimiento a corto y medio plazo. "Nuestra evolución es seguir creciendo y estamos encantados de estar ubicados en Elche. Es un sitio que es competitivo, que es atractivo para poder reclutar talento". PLD cuenta con solo un 20 % de plantilla extranjera, procedentes de 23 nacionalidades, lo que implica, como ha significado Morant, que se nutre de profesionales locales.