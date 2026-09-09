Fecons regresa a Ifepa como gran punto de encuentro del sector de la construcción

El sector de la construcción tiene una nueva cita en la Región de Murcia. Del 22 al 24 de octubre de 2026, Ifepa acogerá una nueva edición de Fecons-Feria de la Construcción, Sostenibilidad y Rehabilitación, que afronta su próxima convocatoria con una ocupación que supera ya el 90% de la superficie disponible y con la participación prevista de más de 200 empresas expositoras en 27.000 metros cuadrados.

Durante tres días, el Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia volverá a convertirse en un gran escaparate de las novedades del sector, con presencia de empresas vinculadas a materiales de construcción, electricidad e iluminación, fontanería, carpintería, maquinaria, aislamientos, pinturas, impermeabilización y otros ámbitos relacionados con la edificación, la rehabilitación y la obra pública.

Organizada por la Institución Ferial y coordinada por un comité técnico integrado por los principales agentes del sector de la construcción en la Región, Fecons suma más de 40 años de trayectoria y se mantiene como una de las principales plataformas profesionales del sector en España.

Un gran escaparate para el sector

Fecons ofrece a fabricantes, distribuidores y profesionales un espacio para hacer negocio, establecer contactos, conocer proveedores y descubrir las soluciones que están marcando la evolución de la construcción.

La sostenibilidad, la eficiencia energética, la digitalización y la innovación tendrán un papel destacado en una edición que pretende mostrar tanto las novedades actuales del mercado como las tendencias que marcarán el futuro de la actividad.

La feria contará además con un completo programa de jornadas, actividades y demostraciones, concebido para aportar contenidos de interés a los profesionales y complementar la oferta comercial de los expositores.

La industrialización, protagonista de las jornadas profesionales

Entre las principales citas del programa destaca la Jornada sobre Industrialización de la Construcción, que se celebrará el viernes 23 de octubre, de 10.30 a 14.00 horas, y que abordará una de las cuestiones de mayor actualidad para el sector.

La jornada reunirá a destacados representantes de los principales ámbitos relacionados con la construcción industrializada y ofrecerá una visión general de este nuevo modelo constructivo, sus oportunidades y retos, así como su evolución y perspectivas de futuro. El programa incluirá además la presentación de casos de éxito y experiencias reales, mostrando las posibilidades que ofrece la industrialización para optimizar procesos, plazos, costes y recursos.

Innovación y concursos para las empresas expositoras

La innovación tendrá un papel destacado en Fecons con la celebración, el jueves 22 de octubre, del Concurso de Innovación Tecnológica en la Construcción. El jurado recorrerá los stands de las empresas participantes para conocer de primera mano las soluciones y novedades presentadas y, posteriormente, determinará la propuesta ganadora.

La entrega del premio tendrá lugar ese mismo día a las17.00 horas, poniendo en valor las soluciones que destaquen por su carácter innovador y por su aportación a la evolución del sector.

También el jueves se desarrollará el Concurso al Mejor Stand, en el que el jurado visitará los espacios expositivos para valorar aspectos como la creatividad, presentación y capacidad de comunicación de las empresas participantes. El premio se entregará a las16.30 horas.

Ambas iniciativas contribuyen a reforzar el carácter dinámico y profesional de Fecons y a reconocer el esfuerzo de las empresas expositoras por presentar sus novedades y propuestas de una manera atractiva e innovadora.

Presentaciones de productos y demostraciones de maquinaria

El programa de Fecons permitirá además que las empresas expositoras realicen presentaciones de sus productos, soluciones y novedades, ofreciendo a los profesionales un contacto más directo con las propuestas que presentan en la feria.

A ello se sumarán demostraciones de maquinaria y equipos, que permitirán comprobar en directo sus prestaciones y aplicaciones y aportarán un componente especialmente práctico a la visita profesional.

Como novedad de esta edición, el Salón de la Maquinaria contará el viernes y el sábado con horario ampliado hasta las 22.00 horas, una medida destinada a facilitar la visita de profesionales y empresas y favorecer que puedan acudir fuera de su horario habitual de trabajo.

Acercando la construcción a las nuevas generaciones

Fecons también quiere servir de conexión entre la industria y los futuros profesionales. Por ello, se organizarán visitas de estudiantes de centros de Formación Profesional, que tendrán la oportunidad de conocer de cerca empresas, materiales, maquinaria, tecnologías y nuevos sistemas constructivos.

Esta iniciativa contribuirá a acercar la formación al mundo empresarial y a mostrar a los jóvenes las nuevas oportunidades profesionales que ofrece un sector en plena transformación.

Tres días para conocer, contactar y hacer negocio

Con esta nueva edición, Fecons vuelve a apostar por un formato que combina exposición comercial, negocio, innovación, formación y conocimiento, ofreciendo a los profesionales la posibilidad de conocer en un mismo espacio una amplia representación de la oferta del sector.

La elevada ocupación alcanzada confirma el interés de las empresas por participar en el certamen y anticipa una edición con una importante representación empresarial y profesional.

Junto con el indiscutible apoyo de la Administración Regional, el evento cuenta destacados Partners, como Cementos La Cruz, Jacema o Berbois, además de colaboradores como UCAM, Caixabank, Naturgreen, Ecocubierta, Pegiro, Estructuras Segado o Infoconstrucción.

Fecons 2026 se celebrará del 22 al 24 de octubre en IFEPA, de 10 a 20 horas, y de 10 a 22 horas, viernes y sábado, solo para el pabellón de maquinaria.

Noticias relacionadas

El acceso será gratuito para profesionales, previa obtención de la entrada a través www.ifepa.es/Fecons.