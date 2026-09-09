BBVA lanza ‘la paga automática’ para menores en España y duplica las aportaciones durante seis meses

BBVA quiere ayudar a los padres en la educación financiera de sus hijos y acompañar a los menores en sus primeros pasos en la gestión del dinero. Por ese motivo, el banco ha lanzado en España una nueva funcionalidad que permite enviar de forma periódica y automática la paga a sus hijos de entre 12 y 17 años, que pueden gestionar su dinero desde una ‘app’ adaptada a su edad y utilizar herramientas como Bizum, tarjeta de débito o soluciones de ahorro, siempre bajo la supervisión de sus padres. Con motivo de la vuelta al cole, el banco acompaña este lanzamiento con una promoción para nuevos clientes por la que duplicará durante seis meses el importe de las pagas que reciban dichos menores, hasta un máximo de 10 euros netos al mes. De esta forma, podrán conseguir hasta 60 euros en su Cuenta Online para Menores mientras empiezan a familiarizarse con la gestión de su dinero y el hábito del ahorro.

La promoción estará disponible para nuevas altas entre el 9 y el 30 de septiembre de 2026. Para beneficiarse de ella, el representante deberá abrir una Cuenta Online para Menores, introducir el código PAGA60 y activar y programar la nueva funcionalidad de la paga. A partir de ese momento, BBVA duplicará cada mes, durante seis meses, el importe recibido por el menor a través de la paga, con un límite de 10 euros netos mensuales. El banco asumirá la fiscalidad correspondiente.

La nueva herramienta de paga permite a los padres elegir cuándo y cuánto dinero reciben sus hijos de forma automática. Su activación se realiza exclusivamente desde la ‘app’ de BBVA del representante, que puede establecer una frecuencia semanal, quincenal o mensual y fijar el importe que quiera, hasta un máximo de 200 euros por paga.

Una vez configurada, el dinero se envía automáticamente a la cuenta del menor en el día y con la periodicidad elegidos. Los padres pueden modificar en cualquier momento el importe, la frecuencia o la fecha de envío, además de cancelar la paga cuando lo necesiten. Así, la herramienta simplifica una tarea recurrente para las familias y permite que los menores dispongan de una cantidad periódica con la que empezar a organizarse.

La funcionalidad está pensada también para acompañar a los más jóvenes en sus primeras decisiones financieras. En su aplicación adaptada pueden consultar su dinero y acceder a consejos que les ayudan a ser más conscientes de sus gastos, organizarse en el día a día y adquirir el hábito del ahorro, siempre bajo la supervisión de sus padres.

Noticias relacionadas

Funcionalidades y servicios adicionales

BBVA cuenta con una oferta específica para acompañar a los menores en sus primeros pasos financieros y ayudarles a aprender a gestionar su dinero de forma progresiva. Desde los 0 hasta los 17 años pueden disponer de una Cuenta Online para Menores sin comisiones, que permite guardar sus ahorros y domiciliar becas o ayudas. A partir de los 12 años, la propuesta se amplía con una ‘app’ adaptada a su edad, Bizum con límites configurables, una Tarjeta Aqua Débito física o digital y personalizable, y el Pack Viajes, que les permite utilizar la tarjeta en el extranjero con ventajas en pagos en otras divisas y retiradas de efectivo. Además, disponen de una Cuenta Ahorro Metas con reglas automáticas para fomentar el hábito del ahorro. Todo ello bajo la supervisión de sus padres o representantes legales, que pueden consultar sus movimientos, recibir alertas, establecer límites de gasto y controlar el uso de la tarjeta desde su propia ‘app’, mientras determinados pagos en sectores no aptos para menores permanecen bloqueados.