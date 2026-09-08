La Región de Murcia recoge el testigo del Campeonato Europeo Canino

La Región de Murcia recogerá, junto a Alicante, el testigo del Campeonato de Europa Canino que se celebra estos días en Estocolmo. Dada la envergadura de la cita, el Campeonato de Europa Canino 2027 se desarrollará de forma conjunta entre Ifepa, en Torre Pacheco, y la Institución Ferial Alicantina, del 2 al 5 de diciembre.

La previsión contempla más de 10.000 inscripciones caninas y la llegada de un mínimo de 9.000 personas directamente vinculadas al evento, entre expositores, criadores, propietarios, handlers y acompañantes. A esta cifra se sumarán el público general, jueces internacionales, equipos organizativos, medios de comunicación, patrocinadores y proveedores.

La dimensión internacional de la cita convierte el campeonato en una oportunidad para la actividad económica y turística de la Región de Murcia, especialmente para sectores como el alojamiento, la restauración, el comercio, el transporte y los servicios. El perfil de los participantes, procedentes de distintos países europeos y que habitualmente planifican sus desplazamientos con antelación, favorece además la generación de pernoctaciones y gasto durante su estancia.

La celebración en el mes de diciembre añade un valor estratégico desde el punto de vista turístico, al contribuir a la desestacionalización y generar actividad en hoteles y establecimientos de la Región en un periodo alejado de los meses de mayor afluencia turística.

Durante las cuatro jornadas del campeonato, Ifepa acogerá la Exposición Internacional Canina Latin Winner ‘European Edition’, la Copa de S.M. el Rey, las Exposiciones Monográficas Europeas, la Copa de España de la Real Sociedad Canina de España y el Trofeo Conde de Lérida.

El programa se distribuirá entre Ifepa y la Feria de Alicante, con una organización coordinada de las distintas pruebas y actividades. La distribución de los grupos de la Federación Cinológica Internacional ha sido diseñada para facilitar que los participantes puedan competir en ambas sedes en días consecutivos. Esta fórmula permitirá optimizar los desplazamientos y favorecer estancias más prolongadas en el sureste español.

Además del impacto directo sobre la economía y el turismo, la celebración tendrá una importante proyección internacional para la Región de Murcia. La campaña de promoción del circuito comenzará en septiembre de 2026 y se desarrollará a través de clubes caninos, expositores, criadores, jueces, medios especializados, patrocinadores y canales digitales de toda Europa.

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España solo ha acogido anteriormente en una ocasión un acontecimiento de estas características en más de un siglo de historia de la cinofilia moderna. La edición de 2027 permitirá situar a Torre Pacheco y a la Región de Murcia como uno de los escenarios de esta gran cita internacional, junto a Alicante, con capacidad para generar actividad económica, turismo y promoción exterior del territorio.