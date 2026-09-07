El Ibex 35 abre la semana plano con el petróleo a más de 97 dólares

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este lunes prácticamente plano, lo que le ha llevado a situarse en los 20.043 puntos tras cerrar el viernes con un avance del 0,3% que le hizo escalar hasta los 20.050 puntos.

Los mercados estarán hoy muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Próximo después de que Estados Unidos (EEUU) e Irán hayan intercambiado nuevos ataques este fin de semana, lo que sigue impulsando al alza los precios del petróleo.

De hecho, el Brent está ya por encima de los 97 dólares y se acerca al umbral de los 98 dólares por barril.

Ataque de EEUU contra tres petroleras iraníes

En concreto, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado el ataque de EEUU contra tres petroleros iraníes y ha informado de una respuesta contra seis embarcaciones, incluidos tres petroleros y tres buques más vinculados con EEUU. Asimismo, informó este domingo de un ataque sobre un vehículo de superficie no tripulado (USV, por sus siglas en inglés) de EEUU que navegaba por el estrecho de Ormuz, el cual está bajo control iraní.

Con esta acción, Teherán eleva a siete las embarcaciones norteamericanas atacadas en las últimas 24 horas, en represalia por la incursión de Washington contra tres petroleros iraníes.

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía un 1,3% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 97,5 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se encarecía un 1,2%, hasta los 92,6 dólares por barril.

En el terreno macro, los inversores contarán este lunes con algunas referencias económicas en Europa, como la producción industrial de Alemania del mes de julio, que se ha conocido antes de la apertura del mercado. Este indicador registró un retroceso inesperado del 1,1% respecto al mes anterior por la caída de la producción en el sector de la automoción.

Mientras, en España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado que el precio de la vivienda libre subió un 12,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%.

Pero el plato fuerte de esta semana para los inversores será la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del próximo jueves, en la que se espera un aumento de los tipos de un cuarto de punto.

De EEUU apenas llegarán datos macro este lunes a la espera de que el viernes haga público su informe de IPC de agosto.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este lunes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban Acciona Energía (+1,9%), Repsol (+1,4%), Acciona (+1,2%) y Solaria (+1,1%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Colonial (-2,2%), Amadeus (-1%), Grifols (-0,9%), Puig (-0,8%) y Aena (-0,7%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas abrían la semana con signo mixto. Mientras Francfort y París abrían en tablas, Londres retrocedía algo más de un 0,1%, al tiempo que Milán se anotaba ganancias del 0,37%.

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En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1616 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,793%.