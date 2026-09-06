Lucía Pérez (25 años): "Invierto para tener un colchón económico de cara al futuro, pensando en la jubilación"

Carlos, Lucía, David y Fran tienen dos cosas en común: son jóvenes e invierten en bolsa. Cada vez e suna tendencia más creciente entre este grupo de edad debido al acceso a la tecnología y por buscar el asegurarse un colchón económico de cara al futuro. Uno de cada tres jóvenes españoles de entre 18 y 35 años ha invertido en los mercados financieros durante el último año. Sin embargo, más de la mitad de quienes lo han hecho ha destinado menos de 1.000 euros, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). A esta fotografía se suma un estudio de BBVA Research, que eleva al 46,2% la proporción de jóvenes españoles que ha invertido en los mercados financieros en algún momento.

Carlos Rodríguez, de 26 años y analista en Banco Santander, comenzó a invertir cuando empezó a trabajar. Encontró en los mercados una manera de reservar cada mes una parte de su salario. Su interés por las finanzas también le llevó a leer libros, realizar cursos e investigar por su cuenta.

En su caso, la vivienda es uno de los principales objetivos a largo plazo. Considera que el aumento del coste de vida y de los precios de los inmuebles hace cada vez más difícil alcanzar determinados objetivos únicamente mediante el ahorro. Por eso, cada mes destina una parte de su sueldo a los mercados. Esta estrategia le permite repartir las compras a lo largo del tiempo y reducir el riesgo de invertir una cantidad importante en un momento desfavorable.

Su cartera está centrada principalmente en índices diversificados como el MSCI y el S&P 500, aunque también reserva una parte menor para acciones individuales con mayor riesgo. Estas inversiones le permiten, además, estudiar empresas y sectores y continuar formándose. Rodríguez mantiene una estrategia de largo plazo y no necesita revisar diariamente sus posiciones, aunque varias veces a la semana consulta las noticias económicas y geopolíticas.

Fran Cortés, ingeniero informático por la Universidad de Murcia, comenzó a plantearse la inversión después de incorporarse al mercado laboral. Empezó a trabajar durante el último año de carrera en una pequeña empresa tecnológica y, tras finalizar sus estudios, fue contratado por Vodafone en Málaga, lo que supuso un aumento de sus ingresos. Con una mayor capacidad de ahorro, decidió comenzar a invertir después de formarse de manera autodidacta, principalmente a través de vídeos y contenidos especializados.

Actualmente gana unos 1.800 euros al mes y destina alrededor de 500 euros a renta variable. Su cartera está formada principalmente por índices como el S&P 500 y el MSCI World, además de otros mercados. Aproximadamente un 20% de su patrimonio está invertido en acciones individuales, en las que entra con cantidades más pequeñas cuando encuentra empresas que considera interesantes.

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Cortés no busca hacerse rico rápidamente. Su objetivo es obtener una rentabilidad a largo plazo y aprovechar el interés compuesto. Por ello, no invierte en activos con un horizonte inferior a cinco años. Revisa los mercados aproximadamente una vez a la semana y se mantiene informado a través de periódicos y redes sociales. También considera la inversión una forma de prepararse para la jubilación ante la posibilidad de que las pensiones futuras no sean similares a las de generaciones anteriores. "Creo que puedo mejorar mi calidad de vida futura si empiezo a invertir desde joven", explica.

Lucía Pérez, de 25 años y natural de Morón de la Frontera (Sevilla), también ha comenzado a invertir pensando principalmente en el futuro. Trabaja en una empresa privada dedicada al desarrollo de proyectos para la Administración pública y actualmente destina un 10% de su salario a los mercados. Ha elegido este porcentaje porque considera que puede mantenerlo de forma estable sin comprometer otros aspectos de sus finanzas.

Sus principales objetivos son conseguir seguridad a largo plazo, combatir la inflación y crear un colchón económico de cara a la jubilación. Aunque todavía es joven para pensar en la retirada laboral, considera que comenzar cuanto antes puede marcar una diferencia gracias al interés compuesto. "Cada vez somos más conscientes de que perdemos nivel adquisitivo", señala.

Pérez concentra sus inversiones en fondos indexados al MSCI World, aunque contempla diversificar en el futuro hacia otros activos y sectores. Su estrategia es pasiva y no dedica un número fijo de horas a revisar su cartera. Algunas semanas continúa formándose mediante artículos y vídeos y otras apenas presta atención a los mercados. Su prioridad es mantener una inversión que pueda sostener durante años.

David Bonachea, de 34 años, representa un perfil más avanzado. Su interés por los mercados comenzó alrededor de los 24 años y empezó invirtiendo pequeñas cantidades. Su primera experiencia no fue positiva: perdió el dinero de su primer depósito después de cometer, según reconoce, "prácticamente todo lo que no debía hacer". Aquella experiencia le llevó a estudiar, analizar sus errores y desarrollar su propia estrategia.

Con los años, la inversión ha ganado peso en su vida. Durante los últimos años llegó a destinar entre el 60% y el 70% de su salario, aunque la reciente compra de una vivienda ha reducido temporalmente sus aportaciones. Su cartera combina renta variable, renta fija, oro, activos inmobiliarios y acciones individuales, con una distribución que adapta al contexto económico.

Su formación comenzó de manera autodidacta y posteriormente completó estudios especializados en gestión patrimonial y mercados financieros. También ha cambiado su forma de invertir: si al principio se interesaba especialmente por los gráficos y el análisis técnico, con el tiempo ha dado mayor importancia al estudio de las empresas, sus negocios y sus fundamentales.

Bonachea compagina su trabajo como conserje con la gestión de su cartera y su actividad como inversor. Su objetivo es convertir la inversión en su profesión en el futuro, bien mediante el crecimiento de su propio patrimonio o a través de los inversores que siguen su estrategia.