Los jóvenes se adentran cada vez más en los mercados por la incertidumbre económica: "No confío en que vayamos a tener pensión"

Fran Cortés, murciano, graduado en Ingeniería Informática, cobra 1.800 euros al mes y, de esa cantidad, destina 500 euros a invertir en bolsa. Fondos indexados (fondos de inversión que buscan imitar el comportamiento de un índice bursátil en lugar de intentar elegir las acciones que creen que van a subir más), acciones del S&P500 (Alphabet, Paypal, Nvidia, Microoft, Apple...) y también algún título español, como Telefónica, son los valores en los que suele confiar. A sus 25 años, Cortés no es una excepción. Uno de cada tres jóvenes en España, de entre 18 y 35 años, ha invertido en los mercados en los últimos 12 meses, aunque más de la mitad de ellos manejan importes inferiores a 1.000 euros, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Otro estudio de BBVA Research estima que el 46,2% de los jóvenes españoles ha invertido en alguna ocasión en los mercados financieros. Los datos por tanto demuestran que esta tendencia de que los jóvenes inviertan su dinero ahorrado entre diferentes activos es cada vez más sólida.

¿Cuáles son las causas de este interés? Los expertos apuntan a dos causas fundamentales. La primera es que el elevadísimo precio de la vivienda casi imposibilita que los jóvenes pongan en práctica la fórmula de ahorro preferida por generaciones anteriores: pedir una hipoteca para comprar un piso. Hace 20 años adquirir una vivienda suponía un esfuerzo de 3,5 años de sueldo anual, mientras que ahora se ha más que duplicado y se requieren 8 años de sueldo anual íntegro.

"Antes la inversión natural de las generaciones anteriores era la vivienda y la grandísima mayoría empezábamos a ahorrar pensando en comprar una vivienda", señala Carlos Bach, socio director de Abante en Catalunya, quien resalta que "en estos últimos 25 años la vivienda ha subido muchísimo más que el sueldo real".

El profesor ordinario en el departamento de Economía y titular de la Cátedra Cobas AM sobre Ahorro y Pensiones en el IESE, Javier Díaz, señala que las dos claves por las que los jóvenes invierten son "la posibilidad y el conocimiento". Afirma que este grupo de edad se adentra en el mundo de los mercados es por la incertidumbre a futuro, poniendo la mirada en la jubilación .

La segunda causa del auge de la inversión por parte de este grupo de población es la democratización de la tecnología, es decir, la facilidad de acceso que el móvil y las aplicaciones financieras conceden para entrar en el mundo de las finanzas. Desde el móvil se pueden comprar activos sin una cantidad mínima y sin apenas burocracia.

Desde Bankinter corroboran que "los jóvenes cada vez están más familiarizados con la inversión gracias al avance de la tecnología y la conectividad, y gracias a esto, estamos viendo que cada vez se interesan antes por los mercados financieros para canalizar su ahorro". Bach abunda en que la clave es la tecnología: "Antes si uno quería invertir, tenía que ir a la sucursal y ahora nos podemos dar de alta en una aplicación y podemos comprar acciones desde un teléfono y meter cualquier cantidad de dinero".

El perfil del joven inversor en España responde, principalmente, al de un hombre de entre 25 y 30 años, con un nivel socioeconómico y cultural elevado. Entre sus opciones de inversión destacan las criptomonedas, las acciones y los fondos de inversión, y, en general, es consciente de los riesgos asociados a este tipo de operaciones.

Bankinter afirma que el público joven invierte de una manera distinta al de otros grupos de edad: "suelen ser más propensos a asumir riesgo, buscando mayores rentabilidades en plazos más cortos".

Por su lado, el Banco Santander concuerda en la importancia de la tecnología a la hora de invertir y en su papel en que gracias a ella los jóvenes se acerquen a los mercados: "Este grupo de edad es cada vez más consciente de que necesitan tomar un papel activo en la planificación del futuro financiero". Además, desde la entidad reconocen que una de las claves por las quje se da esta tendencia es que "han surgido alternativas como los fondos indexados, se han reducido las inversiones mínimas y las comisiones, por lo que es posible empezar con cantidades más pequeñas".

Cortés es uno de los múltiples ejemplos que invierten desde que sus primeros salarios llegaron a su cartera. Lo hace pensando en la incertidumbre que supone su economía una vez se jubile: "Invierto porque no confío en que tengamos pensión, o al menos no la misma que nuestros padres o abuelos. Más que para ingresos a corto plazo, lo veo para construir un patrimonio". "Invierto porque me considero una persona que no quiere tener el dinero parado ni lo que quiere es volverse rico, sino para sacar una pequeña rentabilidad y aprovecharse del interés compuesto a largo plazo", añade este joven murciano a El Periódico.

Jóvenes Inversores / Guillermo Calvo

Pese a que al salario medio que cobra un joven en España es de 1.752,50 € brutos al mes, desde Abante creen que el hecho de que los jóvenes inviertan en bolsa no tiene que ver especialmente con los sueldos bajos. "No hay duda de que esta tendencia de que las personas con este rango de edad ha venido para quedarse".

Otra de las personas que invierten parte de su salario en bolsa es David Bonachea. Nacido en Bilbao, este joven de 34 años compagina la gestión de su cartera con su trabajo como conserje en una comunidad de vecinos. Reconoce que durante los últimos años ha llegado a destinar aproximadamente entre un 60 y un 70% de su salario a la inversión. "Ahora acabo de comprarme una vivienda, así que tendré que reducir temporalmente esas aportaciones. Para mí lo importante siempre ha sido mantener el hábito de invertir de forma constante, aunque la cantidad pueda variar dependiendo de la situación personal", afirma.

Comenzó en el mundo de la inversión de manera autodidacta y gracias a un mentor, y su objetivo es conseguir una cartera "equilibrada y adaptarla al entorno macroeconómico". Principalmente, invierte en ETFs (fondos de inversión que cotizan en bolsa, por lo que puedes comprar y vender sus participaciones durante la sesión bursátil), aunque lo combina con renta fija, oro, fondos de inversión inmobiliarios y acciones de compañías, como por ejemplo Apple, Nvidia o Amazon.

Para Bonachea la inversión "no es algo residual" y admite que es una "parte fundamental" en su vida. El objetivo de este joven es vivir de la inversión y poder alcanzar una independencia económica que le permita poder dedicarse a ello a tiempo completo.

Jóvenes Inversores / Guillermo Calvo

El presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza, afirma que los jóvenes cada vez acceden más a los mercados porque "tienen más educación en la materia y porque no hay alternativa para el chico que tiene ahorros de 15.000 euros y quiere rentabilizarlos. Cuando los sueldos son bajos, especular para sacar un beneficio es arriesgado".

Este experto, sin embargo, cree que esta tendencia de que los jóvenes inviertan en bolsa no ha venido para quedarse. "Creadores de contenido en las redes sociales no paran de anunciar que hay que invertir con ellos y se les prácticamente se les garantizará un beneficio. En Youtube por ejemplo te los encuentras constantemente. Creo que está siendo una moda para gente que tenga cierta preparación financiera en relación con una carrera que ha estudiado", admite por teléfono.

Pero un informe del World Economic Forum publicado este mismo año concluye que casi uno de cada tres miembros de la Generación Z (los nacidos entre 1997 y 2012) comenzó a invertir durante la universidad o en los primeros años de su vida adulta, el doble de la proporción registrada entre los millennials a esa misma edad. Además, según el mismo informe, más de la mitad de los jóvenes encuestados asegura que empezó a informarse sobre inversión antes de incorporarse al mercado laboral.

Uno de estos casos es el de Lucía Pérez. Nacida en Morón de la Frontera (Sevilla), a sus 25 años dedica un 10% de su salario a la bolsa: "Mis principales objetivos al invertir son tener una seguridad a largo plazo, combatir la inflación y generar un colchón económico de cara al futuro, especialmente pensando en la jubilación. Aunque pueda parecer pronto, el interés compuesto hace que empezar cuanto antes pueda marcar una gran diferencia a largo plazo".

Jóvenes inversores / Guillermo Calvo

Pérez trabaja para una empresa enfocada al desarrollo de proyectos para la administración pública. Para confiar su dinero a los mercados, comenzó familiarizándose con el mundo de la inversión a través de personas de su entorno y de las redes sociales. Actualmente apuesta por el MSCI World ( un índice bursátil que agrupa las principales empresas cotizadas de países desarrollados), aunque tiene previsto diversificar en el futuro en oro y en fondos que inviertan en empresas de sectores más específicos, como el energético o el tecnológico.

Al igual que esta joven sevillana, el madrileño Carlos Rodríguez, de 26 años, dedica casi la mitad de su sueldo a la inversión. "En la sociedad de hoy en día, donde han subido los costes de las cosas de manera desproporcionada a los salarios, la inversión es la única manera que veo de ahorrar para un futuro", reconoce por teléfono.

"La forma en la que yo invierto consiste en meter una parte de mi sueldo todos los meses y de esta manera mitigo en gran parte el riesgo de inyectar dinero en un mal momento. Esto te permite comprar a veces barato y a veces caro, pero te arriesgas menos a comprar caro de una atacada", afirma este empleado del Banco Santander.

Señala que su método de inversión es la diversificación porque "menor va a ser el riesgo". Lo hace con vista a largo plazo, por lo que le permite "aguantar las inversiones en malos momentos, ya que es el dinero del que no necesito disponer".

"Disfruto mucho invirtiendo en acciones con un poco más de riesgo, ya que conllevan una investigación sobre empresa y sectores que me permiten formarme. Para este tipo de valores la cantidad que invierto es menor, ya que el riesgo y movimiento de su precio son también mayores", afirma este joven.

Trade Republic, My Investor o E Toro son las aplicaciones escogidas por estos jóvenes a la hora de invertir. La principal razón por la que lo hacen son los bajas comisiones. Son aplicaciones de fácil registro, en la que puedes invertir en cualquier momento y que en los últimos años están cogiendo un enorme peso principalmente entre los jóvenes.

En España, el número de jóvenes de entre 18 y 25 años que se abrieron una cuenta en Trade Republic se multiplicó por 10 entre 2023 y 2025. Desde esta plataforma creen que "no es una tendencia pasajera, sino un cambio estructural". Opinan que esto se debe a una señal de "madurez financiera" por parte de este grupo de personas que entienden que no hay que tener mucho dinero para empezar a adentrarte en los mercados.

Pese a que los jóvenes cada vez estén más familiriazados con la inversión, los hombres siguen siendo el sexo con mayor predominio en esta plataforma. Desde la plataforma My Investor creen que ese interés de los jóvenes en los mercados se debe a que tienen "una mayor educación financiera, el acceso a contenidos especializados a través de redes sociales y una mayor concienciación sobre la importancia de poner el dinero a trabajar desde edades tempranas".

Este portal de inversión reconoce que, aunque la edad media de sus clientes se sitúa en los 37 años, casi cuatro de cada diez son mujeres. A pesar de estos datos, desde My Investor afirman que los jóvenes muestran un interés ccreciente porla bolsa, dentro de este activo, por los fondos indexados y la renta variable internacional, especialmente la estadounidense, donde cotizan muchas de las grandes compañías tecnológicas.

Desde XTB, Manuel Pinto, coincide con la portavoz de My Investor que los jóvenes se fijan más en compañías internacionales, principalmente tecnológicas, a la hora de inyectar su dinero. Este experto apunta a la "democratización" de las finanzas por lo que ocurre que se de esta situación y señala que uno de los motivos puede ser el de "asegurarse una pensión".

La elección de los jóvenes por los neobancos a la hora de invertir afecta directamente a la banca tradicional. Desde la compañía señalan que "cada entidad tiene su propuesta de valor y los jóvenes están aprendiendo rápidamente a identificarlas".

Por su lado, el Banco Santander piensa que con la aparición de estos neobancos va a hacer que "nos obligue a mejorar constantemente". Sacan pecho de que ofrecen servicio de gestión de finanzas de forma integral y que no sea una plataforma solo para invertir.

Sin embargo, está de acuerdo con la percepción de que cada vez más jóvenes invierten, principalmente gracias a la tecnología. Señala que uno de los motivos es que "son más conscientes de la incertidumbre sobre su futuro, desde el acceso a la vivienda hasta cómo será su jubilación, y eso les lleva a asumir antes la responsabilidad de planificar sus finanzas y construir patrimonio a largo plazo·.

"Este tipo de plataformas democratizan la inversión, que es lo que se pretende. Puedes invertir hasta un euro, cosa que en el Banco Santander no se puede", señala el profesor Díez en conversación con El Periódico.

Además de ello, ve "normal" que a los jóvenes les atraigan mas empresas como Tesla o se decidan por las criptomonedas que adquirir títulos de bancos tradicionales en España: "A estos los ven como una casposidad".

España va de la mano de Estados Unidos

La tendencia de que cada vez los jóvenes se asoman a los mercados financieros a la hora de invertir no solo se da en España. Uno de cada cuatro jóvenes estadounidenses de 18 a 34 años invierte actualmenente en bolsa, según la FINRA Foundation, una de las principales instituciones del país de educación e investigación financiera. Además, según los datos de la Reserva Federal, el 17% de los jóvenes de 18 a 24 años declara tener acciones, bonos o fondos de inversión fuera de cuentas de jubilación.

Noticias relacionadas

Pese a que las políticas económicas de Estados Unidos sea diferente a las de España en cuanto a la pensión, a los jóvenes norteamericanos también les preocupa este asunto. Un estudio de Urban Institute recalca que un 42% de las personas de entre 18 y 29 años del país ahorra en cuentas de jubilación.