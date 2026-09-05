DFM Logística reduce su huella de carbono y refuerza su sostenibilidad

DFM Logística redujo su huella de carbono de 1.136 gCO₂e/km en 2024 a 1.075 gCO₂e/km en 2025, según recoge su VI Memoria de Responsabilidad Social Corporativa, en la que la empresa repasa los principales avances logrados durante el pasado ejercicio en sostenibilidad, calidad, innovación y gestión de personas.

El documento también recoge la renovación de la certificación IFS Logistics, obtenida con una puntuación del 96,96%, así como distintas medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética y la gestión responsable de los recursos.

La compañía señala además avances en ámbitos como la innovación, la formación, el bienestar de la plantilla y la mejora continua, áreas que forman parte de su estrategia de crecimiento.

«Durante este último año hemos seguido avanzando en nuestro compromiso con la sostenibilidad, convencidos de que el transporte del futuro debe ser cada vez más eficiente y respetuoso con el planeta», señala Isabel Sánchez Serrano, consejera delegada de DFM Logística.

Con motivo de la publicación de la memoria, José Manuel Puebla, dibujante y autor de la portada del documento, y Longinos Marín, director de la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia, visitaron la sede de DFM Logística en Sangonera la Seca, donde recorrieron las instalaciones y conocieron al equipo de la empresa.

La VI Memoria de Responsabilidad Social Corporativa ha sido elaborada conforme a los estándares GRI y las directrices de la CSRD y verificada por una entidad independiente.

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DFM Logística está especializada en logística de grupaje, almacenaje impulsado por energía limpia y gestión de stock del sector agroalimentario a temperatura controlada. Para desarrollar su actividad dispone de muelles y cámaras a distintas temperaturas, una red de colaboradores nacionales e internacionales y un equipo dedicado a la gestión de sus servicios logísticos.