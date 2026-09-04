Nace ISEN Emplea: formación para dar el salto al futuro profesional

ISEN amplía su apuesta por la formación y la empleabilidad con el nacimiento de ISEN Emplea, una nueva línea que busca conectar de una manera más directa la etapa formativa con el acceso al mercado laboral, tanto en el ámbito público como en el privado.

El proyecto nace con una filosofía eminentemente práctica: que la formación no termine con la obtención de un título y que el conocimiento adquirido pueda convertirse también en una herramienta para acceder al empleo.

ISEN Emplea desarrollará preparación de oposiciones, formación especializada y programas orientados a mejorar la empleabilidad. La iniciativa nace especialmente pensada para reforzar los servicios que ISEN ofrece a sus propios alumnos, pero estará abierta a cualquier persona interesada, sea o no estudiante de la institución, con especial vocación de servicio a Cartagena, su comarca y el conjunto de la Región de Murcia.

Para Emilio Jiménez, director de ISEN, el proyecto supone «dar un paso más en nuestro compromiso con el alumnado y con nuestro entorno. Queremos acompañar a nuestros estudiantes más allá de su titulación, pero también abrir ISEN Emplea a todas aquellas personas que busquen prepararse, especializarse o mejorar sus oportunidades profesionales».

Estudiar una vez para avanzar hacia dos objetivos

Una de las principales novedades de ISEN Emplea será la posibilidad de aprovechar los últimos cursos universitarios para comenzar a preparar también el siguiente paso profesional.

La idea cobra especial sentido en 3.º y 4.º de carrera, cuando los estudiantes ya han adquirido una parte importante de los conocimientos de su titulación y pueden comenzar a orientarlos hacia una oposición o una determinada salida laboral.

El planteamiento puede resumirse en una idea: estudiar una vez y aprovechar ese conocimiento para avanzar hacia dos objetivos.

El mejor ejemplo se encuentra en el Grado Universitario en Seguridad de ISEN, una de las titulaciones más singulares de su oferta académica y que la institución quiere potenciar especialmente.

Parte de los conocimientos que se trabajan durante este grado están relacionados con materias presentes en los procesos de acceso a cuerpos como Policía Nacional y Guardia Civil. ISEN Emplea permitirá que los alumnos interesados puedan complementar desde los últimos cursos su formación universitaria con una preparación específicamente orientada a estas oposiciones.

De esta manera, el estudiante podrá avanzar simultáneamente hacia una titulación universitaria especializada en Seguridad y hacia la preparación de su futura oposición, aprovechando conocimientos y tiempo y evitando tener que iniciar todo el proceso desde cero una vez finalizado el grado.

«Si durante tercero y cuarto nuestros alumnos ya están estudiando materias que pueden serles útiles para su futuro profesional, tiene todo el sentido ayudarles a aprovechar ese esfuerzo. Queremos que terminen su titulación estando más cerca también de su siguiente objetivo», explica Jiménez.

Nuevas oposiciones y formación para la empleabilidad

Seguridad será uno de los primeros ámbitos de desarrollo de ISEN Emplea, pero la nueva línea nace con una vocación más amplia.

En una siguiente fase está prevista también la incorporación de una línea de preparación de oposiciones de Educación, vinculada a Educación Infantil y Primaria y sus diferentes especialidades, ampliando progresivamente las posibilidades de preparación que ofrecerá ISEN Emplea.

Junto a las oposiciones, ISEN Emplea irá incorporando formación especializada, competencias transversales y programas vinculados directamente con la empleabilidad, especialmente en aquellas áreas en las que ISEN cuenta con experiencia y conocimiento.

El objetivo es completar el recorrido que comienza en la Formación Profesional o la Universidad y continúa con la especialización y el acceso al empleo, respondiendo tanto a las necesidades del sector público como a las que demanda la empresa privada.

Experiencia formativa para impulsar el proyecto

ISEN Emplea contará además con la participación de José Luis Reverte, director autonómico de Grupo ATU en la Región de Murcia y Castilla-La Mancha y empresario cartagenero con una amplia trayectoria vinculada al sector de la formación, que aportará al proyecto su experiencia en formación para el empleo, desarrollo de proyectos formativos y conocimiento del tejido empresarial e institucional.

Para Reverte, uno de los principales valores de la iniciativa será precisamente su capacidad para cerrar el círculo entre formación y empleo.

«Durante demasiado tiempo hemos hablado de formación y empleo como si fueran dos cosas diferentes. Tenemos que conseguir que formen parte del mismo camino. ISEN Emplea nace para ser útil: para quien está estudiando y quiere adelantarse, para quien quiere preparar una oposición y para quien necesita adquirir nuevas competencias para encontrar o mejorar su empleo».

El proyecto tendrá su principal ámbito de desarrollo en Cartagena, su comarca y el conjunto de la Región de Murcia, sin renunciar a que determinadas propuestas puedan adquirir progresivamente una proyección más amplia.

Con ISEN Emplea, la institución amplía así su modelo formativo con una nueva línea que pretende acompañar al alumno antes, durante y después de su titulación y, al mismo tiempo, abrir ISEN a nuevos perfiles que buscan preparación y especialización.

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Una apuesta que parte de una idea sencilla: aprovechar mejor lo que ya se aprende para llegar antes y mejor preparado a la siguiente oportunidad profesional.