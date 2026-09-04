Hacienda anuncia la creación de dos fondos con más recursos para las autonomías con al menos 3.000 millones

El Ministerio de Hacienda ha avanzado la creación de dos nuevos fondos que complementarán el nuevo modelo de financiación autonómica aprobado este viernes por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Así lo ha anunciado el ministro Arcadi España en la rueda de prensa posterior a la reunión, que ha durado unas tres horas y media.

El primero de los nuevos fondos es es el conocido como Fondo de Dinamismo, ya contemplado en la propuesta del modelo, que contará con 3.000 millones de euros adicionales por parte del Estado para "equiparar a las comunidades que estén por debajo de la media de financiación".

Por otro lado, el acuerdo incorpora la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial y de los incentivos regionales, así como la creación de un nuevo fondo para tener en cuenta otros factores relevantes para la convergencia regional, como la población flotante derivada del turismo, la despoblación, la masa forestal o la reindustrialización. La cuantía de este nuevo fondo todavía no está cerrada.

Más recursos para las autonomías

Según los cálculos realizados por Hacienda, el modelo vigente distribuiría 185.593 millones de euros en 2027, mientras que de aprobarse el nuevo se añadirían 20.597 millones más respecto al modelo actualmente en vigor, que fue aprobado en 2009. El Estado tiene previsto aportar por sí mismo 19.000 millones de euros. Arcadi España ha destacado que hacía 17 años que un Consejo de Política Fiscal y Financiera no debatía un modelo de financiación y 12 años desde que el actual "ha caducado".

El titular del departamento ha defendido que la propuesta del Gobierno es "el único modelo que hay sobre la mesa" y ha criticado que el Partido Popular no haya presentado "ningún modelo, ninguna propuesta alternativa al actual". Asimismo, el titular de Hacienda ha reivindicado la voluntad de diálogo del Gobierno durante el proceso de elaboración de la reforma y ha recordado que el Consejo previsto para finales de julio fue aplazado a petición de las comunidades autónomas, que reclamaron más tiempo y más información.

Otra de las novedades que introduce el nuevo modelo es la elevación de la participación autonómica en los principales impuestos recaudados en España. Así, según las condiciones establecidas en el texto legal, los territorios pasarían a recaudar el 55% del IRPF (desde el 50%) y el 56,5% del IVA, también desde el 50%. Según los cálculos elaborados por Hacienda, estas modificaciones elevarían la capacidad de recaudación de las CC.AA. en cerca de otros 16.000 millones.

Un modelo común

El ministro ha defendido que el modelo aprobado es común para todas las comunidades y ciudades autónomas de régimen común, que no es "un modelo especial" ni "a la carta" y que la adhesión será voluntaria. La propuesta contempla una mayor autonomía tributaria, mecanismos de nivelación horizontal y vertical y una aportación del Estado de casi 21.000 millones de euros adicionales. Además, mantiene el 'statu quo' para garantizar que ninguna comunidad pierda recursos respecto al sistema actual.

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Así, después de más de nueve años desde que, en 2017, una Comisión de Expertos propusiera reformar el sistema original, que data de 2009, un nuevo proyecto de financiación autonómica saldrá del debate entre Hacienda y los territorios. Sin embargo, antes de ser aprobada definitivamente, el texto tendrá que pasar por el Consejo de Ministros, para después llegar a las Cortes, donde el Gobierno necesitará mayoría absoluta para que la ley entre definitivamente en vigor, algo que se antoja improbable dado el ambiente bronco que reina en el Congreso.