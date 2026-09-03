Superdumbo abre su primer supermercado en Molina de Segura

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, acompañado por el concejal de Promoción Económica, Fran Hernández Gómez, la edil de Comercio, Pilar Galindo, y el gerente de Superdumbo, Antonio Navarro, asistió el pasado martes al acto de inauguración del primer establecimiento de la cadena de supermercados Superdumbo en Molina de Segura.

Superdumbo, con capital íntegramente murciano, continúa con su proyecto de expansión y abre oficialmente su primer establecimiento en Molina de Segura. El nuevo supermercado, ubicado en la Calle Serrerías, abrió sus puertas al público el pasado 20 de agosto, ofertando la amplia gama de productos y servicios que caracterizan a la cadena, que busca con esta nueva superficie consolidar su papel como un nuevo referente comercial en Molina de Segura.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, acompañado por el concejal de Promoción Económica, Fran Hernández Gómez, la edil de Comercio, Pilar Galindo, y el gerente de Superdumbo, Antonio Navarro, asistió el pasado martes al acto de inauguración del primer establecimiento de la cadena de supermercados Superdumbo en Molina de Segura. / La Opinión

Con una superficie construida de 2.296,47 m² y una sala de ventas de 1.836,02 m², el nuevo Superdumbo de Molina de Segura ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra única. Siguiendo la filosofía de la empresa, el supermercado cuenta con amplias secciones de productos frescos de venta asistida, incluyendo carnicería, charcutería, panadería y frutería, todas ellas atendidas por profesionales cualificados que garantizan un trato personal e individualizado.

La comodidad del cliente ha sido una prioridad en el diseño del centro. Por ello, el supermercado dispone de un amplio aparcamiento de 2.254,34 m², con 78 plazas de mayor anchura, facilitando así el acceso y la maniobrabilidad a todos los visitantes.

El supermercado cuenta con amplias secciones de productos frescos de venta asistida, incluyendo carnicería, charcutería, panadería y frutería. / La Opinión

El regidor molinense, José Ángel Alfonso, ha destacado que “la apertura de este supermercado no solo supone una mejora en la oferta comercial de Molina de Segura, sino que también refleja el firme compromiso de Superdumbo con la creación de empleo y el desarrollo económico de la Región de Murcia. Para la puesta en marcha de este nuevo centro se ha generado empleo directo para 36 trabajadores, la mayoría de los cuales son vecinos de la localidad, lo que refuerza el vínculo de la empresa con el tejido social y económico de la zona”.

Noticias relacionadas

Con esta nueva apertura, Superdumbo da un paso más en su plan de expansión, iniciado en 2008, consolidando su presencia en la región y reafirmando su misión de satisfacer a los clientes. La empresa cuenta con un total de 32 establecimientos en la Región de Murcia y la provincia de Alicante.