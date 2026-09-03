La inversión no es entretenimiento

A golpe de clic, las plataformas digitales o 'neobrokers' han acercado la inversión al gran público, especialmente al joven. A través de estos nuevos actores se puede invertir en una gran variedad de activos y productos, algunos sencillos y otros con un nivel de complejidad que no siempre se corresponde con la experiencia del usuario. En paralelo, cada vez más personas recurren a la inteligencia artificial como fuente para decidir dónde colocan su dinero.

La tecnología ha democratizado el acceso a la inversión, y eso es positivo. Nunca había sido tan fácil empezar. Pero precisamente esa sencillez puede llevar a una conclusión equivocada: gestionar los ahorros no es un entretenimiento. Y hacerlo sin tener el respaldo adecuado aumenta el riesgo de tomar decisiones impulsivas o poco adaptadas a nuestra situación.

Porque mantener la calma cuando todo va bien es sencillo. El auténtico test de estrés llega en los momentos de inestabilidad. ¿Qué sucederá con las personas que invierten sin un objetivo ni estrategia concretos y sin nadie a su lado que les ayude a interpretar qué está pasando? ¿Mantendrán la calma si ven menguar en unos días parte del valor de su patrimonio?

Es en esos momentos cuando se necesitan respuestas, contexto y criterio; cuando es imprescindible contar con un experto de confianza que oriente, recuerde el objetivo de la inversión, el horizonte temporal y si esa volatilidad puede afectar a la planificación financiera.

Porque lo habitual es que quienes invierten por su cuenta, y no tienen el acompañamiento profesional, tomen decisiones sin reflexionar, empujados por comportamientos masivos. Sin embargo, si estuvieran acompañados de un asesor financiero quizá harían lo contrario: mantenerse firmes en su plan e, incluso si les fuera posible, aprovechar la situación para reforzar posiciones. Esa diferencia acaba explicando una parte muy importante de la rentabilidad obtenida a largo plazo.

Invertir es más que elegir dónde colocar nuestro ahorro. Requiere conocimientos, estrategia, disciplina, paciencia y acompañamiento profesional personalizado. Un asesor financiero ayuda a construir una cartera que responde a una situación personal, a unos objetivos, a un horizonte temporal y a una tolerancia al riesgo. Pero, sobre todo, aporta algo que ninguna plataforma o IA puede ofrecer por sí sola: criterio y perspectiva para tomar decisiones cuando surgen las dudas.

La tecnología y el asesoramiento no son ni rivales ni excluyentes. La cuestión es qué decisiones pueden tomarse de forma autónoma y en cuáles el asesoramiento personalizado aporta un valor adicional. La inteligencia artificial puede explicar conceptos o plantear escenarios, pero no conoce tus prioridades, tus necesidades, ni cómo reaccionarás emocionalmente cuando los mercados sufren.

Porque invertir no es solo seleccionar un producto financiero. Consiste en mantener un plan y no dejarse llevar por las emociones. Y ahí, la confianza, la experiencia y el criterio humano son insustituibles.