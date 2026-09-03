La industria regional transforma los residuos en nuevos materiales

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), ha financiado desde 2020 una línea de I+D con los centros tecnológicos regionales de la que han salido proyectos que responden al reto de transformar el residuo de una industria en la materia prima de otra.

En este sentido, la economía circular abre una vía de negocio para las empresas de la Región, que empiezan a ver en sus propios desechos un recurso con salida comercial. Los proyectos financiados por el Info han puesto a los centros tecnológicos a resolver ese reto en sectores muy distintos, con resultados que van del laboratorio al producto.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, explicó que “decidimos sostener este programa, año tras año, porque los centros tecnológicos son el laboratorio de I+D de empresas regionales. Cuando una empresa del mármol o de la conserva accede a esta investigación, deja de competir solo con el precio y empieza a hacerlo con conocimiento”.

En el ámbito agroalimentario, el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente (Cetenma) investiga, con el proyecto ‘Succdown’, cómo convertir el lactosuero (el líquido que sobra al fabricar queso) en ácido succínico, un compuesto de alto valor para la industria química.

En paralelo, el Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico (Cetec), con el proyecto ‘Aplauso’, y el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación (CTNC) han desarrollado plásticos y envases activos a partir de restos de la propia industria agroalimentaria.

Por su parte, el Cetenma ha logrado obtener L-lisina, un aminoácido de uso industrial, a partir de residuos textiles de algodón. En el sector de la piedra natural, el Centro Tecnológico de Materias Primas Minerales y Materiales (CTMármol) trabaja en el proyecto ‘ArtReef’, que convierte el residuo de cantera en arrecifes artificiales para regenerar fondos marinos, un proyecto desarrollado junto al Centro Tecnológico Naval y del Mar. Y el Centro Tecnológico de la Construcción (Ctcon) reincorpora los escombros de derribo como áridos reciclados para fabricar prefabricados de hormigón.

Del extintor caducado al material que protege del fuego

El Centro Tecnológico del Metal (CTMetal) está desarrollando el proyecto ‘Firecap’ que reutiliza el polvo de los extintores fuera de uso, un residuo difícil de tratar, como aditivo que retarda el fuego en materiales de construcción, combinándolo con compuestos que mejoran la eficiencia energética del edificio.

El mismo centro ha desarrollado, con el proyecto ‘Piromat’, nuevas aleaciones que optimizan la conversión de residuos plásticos en combustible mediante pirólisis.

El programa se articula en tres líneas de ayuda. La primera financia los proyectos de I+D, en los que cada centro investiga soluciones para las empresas de su sector. La segunda sostiene la vigilancia tecnológica, con la que los centros rastrean patentes y tendencias para anticipar hacia dónde va su industria. La tercera cubre la adquisición de equipamiento científico-técnico, que mantiene al día sus laboratorios.

Desde 2020, el Info ha destinado más de 33,5 millones de euros al conjunto de estas tres líneas, de los que 38 proyectos de I+D han tenido por objeto la valorización de residuos. La nueva convocatoria, correspondiente al periodo 2027-2028, contará con 10 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y se abrirá antes de que finalice el año.

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Marín subrayó que la experiencia de estos años “demuestra que el residuo puede generar ingresos, y que gestionarlo como un simple desecho desaprovecha ese valor”. “Con la convocatoria que pondremos en marcha después del verano queremos que más empresas de la Región de Murcia se sumen a esta forma de trabajar”, concluyó.