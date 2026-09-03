España promoverá que Ceuta y Melilla mejoren su fiscalidad como regiones ultraperiféricas igual que Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que España pedirá a la Comisión Europea que Ceuta y Melilla avancen hacia su integración en la unión aduanera europea y obtengan un régimen fiscal favorable ligado al reconocimiento como regiones ultraperiféricas, un estatus similar al que ya tiene Canarias. Sánchez ha realizado el anuncio durante su comparecencia en el Congreso para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta, donde también ha avanzado una ampliación de 100 millones de euros del plan de apoyo económico a la ciudad. Esta cantidad se sumará a los 309 millones aprobados por el Consejo de Ministros.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que uno de los principales objetivos del Gobierno es “reforzar la presencia de Europa en Ceuta y Melilla” y avanzar hacia una mayor integración de ambas ciudades en las estructuras comunitarias.

Sánchez ha recordado que Ceuta y Melilla quedaron fuera de la unión aduanera cuando España ingresó en la Unión Europea, una decisión que, según ha explicado, respondió entonces al objetivo de “evitar roces diplomáticos”. Décadas después, ha defendido que “ha llegado la hora de subsanar esta falta de ambición y de lograr una integración plena”.

Comité Europeo de las Regiones

Entre las medidas planteadas, el Gobierno ofrecerá a Ceuta y Melilla una representación permanente en el Comité Europeo de las Regiones. Además, España propondrá a las instituciones comunitarias su incorporación a la unión aduanera con un régimen fiscal favorable y solicitará que ambas ciudades sean reconocidas como regiones ultraperiféricas.

Sánchez ha destacado que Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África y ha defendido la necesidad de reforzar su encaje europeo.

En paralelo, el Ejecutivo preparará una ampliación extraordinaria del plan de ayudas a Ceuta, que prevé aprobar “en las próximas semanas” en coordinación con el Gobierno de la ciudad autónoma. Los 100 millones adicionales se destinarán a financiar medidas estructurales para apoyar su economía.

El presidente también ha hecho balance de la situación migratoria. Según los datos facilitados por el Gobierno, desde el 10 de agosto han sido reubicados 3.300 migrantes que permanecían en Ceuta y otros 3.658 han retornado a Marruecos.

Solo durante la última semana, ha señalado Sánchez, 1.530 personas han abandonado las calles de la ciudad mediante acogidas, retornos o expulsiones. El objetivo del Ejecutivo es que en las próximas dos semanas lo hagan al menos otras 1.500, lo que, según el presidente, debería “aliviar sustantivamente la situación”.

Noticias relacionadas

En cuanto a las ayudas económicas, el Gobierno pretende que puedan solicitarse en un plazo inferior a diez días y que los primeros pagos comiencen, como muy tarde, el 6 de octubre.