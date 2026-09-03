La Central de Ciclo Combinado de Cartagena cumple 20 años como infraestructura estratégica para el suministro eléctrico

La Central de Ciclo Combinado de Cartagena celebra este año el vigésimo aniversario de su entrada en operación comercial, consolidándose como una infraestructura estratégica para garantizar el suministro eléctrico y contribuir al desarrollo económico e industrial de la Región de Murcia.

Desde su entrada en operación comercial en 2006, la instalación ha producido más de 50 TWh de energía, una cantidad superior al consumo eléctrico de todos los hogares de la Región de Murcia durante dos décadas. Con una capacidad de producción de 1.200 MW, la Central de Ciclo Combinado de Cartagena supuso una inversión cercana a 500 millones de euros y mantiene una contribución sostenida a la actividad económica de la Región de Murcia, generando de media más de 200 empleos directos e indirectos al año. A ello se suma una inversión media recurrente cercana a los 8 millones de euros anuales, destinada a garantizar el correcto funcionamiento de la instalación.

La Central de Ciclo Combinado de Cartagena supuso una inversión cercana a 500 millones de euros. / La Opinión

Andrés Zulueta, jefe de Explotación de la Central de Ciclo Combinado de Cartagena, ha resaltado que "durante estos veinte años la central ha sido una infraestructura clave para garantizar un suministro eléctrico seguro y fiable en la Región de Murcia. Además de su aportación al sistema eléctrico, ha contribuido al desarrollo económico y al empleo local, consolidándose como una instalación estratégica para el territorio".

Ciclos combinados, estratégicos para el sistema eléctrico

Los ciclos combinados transforman la energía del gas natural en electricidad mediante dos procesos consecutivos de generación a través de una turbina de gas y una turbina de vapor. Se trata de una tecnología que destaca por su elevada disponibilidad y flexibilidad para el sistema energético y, por tanto, resulta clave para proporcionar servicios esenciales que garantizan el suministro eléctrico de forma continua.

Gracias a su flexibilidad operativa, estas instalaciones desempeñan un papel fundamental para garantizar el suministro eléctrico en los momentos en los que la generación renovable disminuye por falta de viento, agua o sol, así como durante los períodos de mayor demanda energética, tanto en verano como en invierno.

Naturgy es el principal operador de ciclos combinados de España, gracias a un parque compuesto por 17 unidades de producción distribuidas en 11 emplazamientos, que suman una potencia instalada conjunta de 7,4 GW y que se encuentran a disposición del operador del sistema.

La compañía mantiene un importante esfuerzo inversor en este parque de generación, con inversiones anuales de entre 100 y 120 millones de euros destinadas a garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones, adaptar su operación a las nuevas necesidades del sistema eléctrico y reforzar su contribución a la transición energética.

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La elevada disponibilidad de estas centrales, con ratios cercanos al 100%, permite ofrecer una respuesta rápida y fiable a las necesidades del sistema eléctrico, contribuyendo de forma decisiva a la seguridad de suministro y a la integración de un volumen cada vez mayor de generación renovable.