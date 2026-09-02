¿Quién se atreve con la mejor marinera de 2026?

Una buena ensaladilla, una rosquilla crujiente, una anchoa en su punto y mucho oficio detrás de la barra. O quizá una propuesta que se atreva a darle la vuelta a la receta sin perder de vista su esencia. La IV Ruta-Concurso de la Mejor Marinera de la Región de Murcia entra en la recta final de inscripciones y lanza una llamada a bares y restaurantes de toda la Región: ¿Quién se atreve a competir por la mejor marinera de 2026?

Los establecimientos interesados tienen hasta el próximo 13 de septiembre para formalizar su inscripción a través de www.lamejormarinera.es. La convocatoria está abierta a bares y restaurantes de toda la Región de Murcia, independientemente de las marcas con las que trabajen habitualmente, con el objetivo de hacer de la Ruta un punto de encuentro abierto a toda la hostelería regional.

Apenas cinco días después, el 18 de septiembre, comenzará una ruta gastronómica que, durante un mes, hasta el 18 de octubre, volverá a poner a la marinera en el centro de las barras, reuniendo a hosteleros y público alrededor de una de las tapas más representativas de la Región de Murcia.

Organizada por Euro-Toques Región de Murcia y Mahou San Miguel como patrocinador principal, la iniciativa llega a su cuarta edición después de cerrar en 2025 su convocatoria más multitudinaria. Cerca de 150 establecimientos de más de 40 localidades participaron entonces en una ruta que registró más de 2.500 votaciones, un 50 % más que el año anterior. Un crecimiento que refleja la implicación del sector hostelero y el interés que despierta una propuesta capaz de convertir un aperitivo tan cotidiano como la marinera en una experiencia gastronómica compartida.

“El año pasado demostramos que hay muchísimo talento detrás de las barras de toda la Región y este año queremos seguir descubriéndolo. Esta es una Ruta abierta a toda la hostelería regional y queremos que cualquier establecimiento que confíe en su marinera sienta que puede formar parte de ella. Animamos tanto a quienes ya han participado en otras ediciones como a quienes todavía no se han atrevido a dar el paso. Tener una buena marinera en la carta ya es una razón para participar”, destaca Pablo Martínez, delegado autonómico de Euro-Toques Región de Murcia.

Tradición frente a creatividad, pero siempre con la marinera como protagonista

Como en las anteriores ediciones, los establecimientos podrán competir en dos categorías: Marinera Tradicional y Marinera Reinventada. La primera buscará reconocer la excelencia en la elaboración de la receta clásica, mientras que la segunda abrirá la puerta a la creatividad y a nuevas formas de interpretar uno de los bocados más reconocibles de la gastronomía murciana.

A partir del 18 de septiembre llegará el turno del público. Durante un mes, los consumidores podrán recorrer los establecimientos participantes, probar sus propuestas y votar por sus favoritas a través de la web oficial. La Ruta volverá así a convertirse en una invitación a descubrir bares y restaurantes de distintos puntos de la Región a través de un elemento común: la marinera.

“La Ruta-Concurso consigue algo muy especial: poner en valor a nuestros hosteleros a partir de una experiencia tan nuestra como compartir una marinera acompañada de una cerveza. Desde Mahou queremos seguir estando al lado de los establecimientos y animarlos a aprovechar estos últimos días para sumarse a una iniciativa que cada año consigue movilizar a más gente”, señala Diego Aroca, jefe de ventas de Mahou San Miguel en la Región.

Tras el cierre de inscripciones se dará a conocer el listado de establecimientos que formarán parte de esta cuarta edición. La Ruta se prolongará hasta el 18 de octubre y los detalles de la fase final del concurso se harán públicos más adelante.

Con la cuenta atrás ya en marcha, Euro-Toques Región de Murcia anima a los bares y restaurantes que todavía están pensando en dar el paso. Quedan menos de dos semanas para inscribirse y una pregunta por responder: ¿dónde se servirá la mejor marinera de la Región de Murcia de 2026?

Más información

Inscripciones y bases: www.lamejormarinera.es

Plazo de inscripción: hasta el 13 de septiembre

Ruta: del 18 de septiembre al 18 de octubre

Noticias relacionadas

Teléfono de contacto: 659822921