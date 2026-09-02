4.000 millones frente a 750 en fichajes: así se agranda la distancia económica entre la Premier y LaLiga un año más

El mercado de fichajes de verano ha vuelto a dejar una imagen difícil de ignorar para el fútbol español: la distancia económica entre la Premier League y LaLiga sigue agrandándose. Los clubes ingleses habrían invertido cerca de 4.000 millones de euros durante la ventana estival, frente a los aproximadamente 750 millones desembolsados por los equipos de LaLiga, según las cifras estimadas recopiladas por la plataforma especializada Transfermarkt.

La comparación supone que la competición inglesa ha gastado más de cinco veces que la española en la incorporación de futbolistas durante un mercado que cerró este lunes, 1 de septiembre.

La diferencia vuelve a poner de manifiesto el poder económico de la Premier League, que ha pulverizado sus propios récords de inversión y continúa jugando en una dimensión financiera muy diferente a la del resto de grandes competiciones europeas.

De hecho, la agencia de noticias británica Reuters elevó el gasto de los clubes ingleses hasta los 3.460 millones de libras, una cifra récord que confirma la magnitud del desembolso realizado durante este verano.

Un récord que amplía la brecha

Las cifras de Transfermarkt sitúan a la Premier League como la competición que más dinero ha movilizado en el mercado, con una distancia considerable respecto a sus perseguidores.

LaLiga habría cerrado la ventana con un gasto aproximado de 743 millones de euros, una cantidad que, pese a representar una importante inversión para los clubes españoles, queda muy lejos de los cerca de 4.000 millones movilizados en Inglaterra.

La diferencia supera, por tanto, los 3.200 millones de euros.

Y no se trata únicamente de la distancia entre los dos gigantes tradicionales del fútbol europeo. La Premier también habría superado ampliamente a otras grandes competiciones como la Serie A italiana o la Bundesliga alemana.

El mercado de 2026 confirma así una tendencia que se ha ido consolidando durante los últimos años: la capacidad financiera de los clubes ingleses continúa creciendo a un ritmo muy superior al de sus principales rivales europeos.

Más ingresos, pero también más gasto

La brecha también se observa al analizar el balance de los movimientos realizados por los clubes.

Según las cifras disponibles en Transfermarkt para la temporada 2026-2027, la Premier League habría ingresado alrededor de 2.500 millones de euros por ventas, aunque su balance global seguiría siendo claramente negativo debido al enorme volumen de inversión realizado en fichajes.

En concreto, el saldo estimado de los clubes ingleses se situaría en torno a los 1.600 millones de euros en negativo, lo que refleja que la competición compró mucho más de lo que ingresó por la salida de jugadores.

En el caso de LaLiga, Transfermarkt también sitúa el balance global en negativo, aunque a una distancia muy considerable de las cifras inglesas. El saldo estimado de los clubes españoles rondaría los 253 millones de euros negativos.

Es decir, ambas competiciones habrían gastado más de lo que ingresaron, pero la escala del déficit es radicalmente diferente.

La Premier habría acumulado un saldo negativo más de seis veces superior al de LaLiga, según las cifras estimadas de la plataforma especializada.

Los grandes concentran el gasto español

Otra de las diferencias entre ambos mercados está en la distribución de la inversión. Mientras la Premier League cuenta con un número cada vez mayor de clubes capaces de realizar operaciones de decenas o incluso cientos de millones de euros, en España el gasto continúa concentrándose principalmente en los equipos con mayor capacidad económica.

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid concentraron buena parte de la inversión realizada por los clubes españoles, según los datos recopilados tras el cierre del mercado.

La diferencia con Inglaterra resulta especialmente llamativa al observar el ranking de los equipos que más dinero invirtieron durante el verano.

Ocho de los diez clubes europeos que más gastaron en fichajes pertenecieron a la Premier League, según el recuento publicado tras el cierre de la ventana.

La concentración de recursos en Inglaterra permite que incluso equipos alejados históricamente de la élite económica europea puedan competir en el mercado con los principales clubes españoles.

La fuerza de los ingresos televisivos

La explicación de esta brecha no se encuentra únicamente en la voluntad de los clubes de gastar más.

La Premier League lleva años beneficiándose de unos ingresos audiovisuales y comerciales muy superiores a los de sus competidores, lo que proporciona a un mayor número de equipos una capacidad financiera difícil de igualar.

Esto provoca, además, un efecto sobre el conjunto del mercado europeo: cuando varios clubes ingleses compiten por un mismo futbolista, el precio de las operaciones puede dispararse.

El resultado es una competición en la que incluso los equipos de la zona media cuentan con recursos para afrontar fichajes que, hace apenas unos años, estaban prácticamente reservados a los grandes clubes del continente.

LaLiga, por su parte, ha recuperado parte de su capacidad inversora respecto a anteriores temporadas, pero las cifras del mercado recién cerrado muestran que la recuperación todavía no ha servido para reducir la distancia con Inglaterra.

El contraste entre los cerca de 4.000 millones de euros invertidos por la Premier y los alrededor de 750 millones de LaLiga deja una fotografía muy clara del actual mapa económico del fútbol europeo.

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Y, una vez más, el mercado de fichajes ha confirmado que la batalla entre las grandes ligas ya no se juega únicamente sobre el césped.

Fuente: El Periódico