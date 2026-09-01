Estadísticas Turismo
Las visitas de turistas extranjeros suben el 4,6 % hasta julio con un gasto un 7,8 % mayor
En su gran mayoría los turistas, según los datos, provienen de Reino Unido, Francia y Alemania
España ha recibido 58,1 millones de turistas extranjeros en los siete primeros meses del año, un 4,6 % más que un año antes, que han gastado 82.054 millones de euros, lo que supone un 7,8 % más, unos datos que, en ambos casos, vuelven a marcar máximos históricos.
Según las encuestas de llegadas de no residentes (Frontur) y de gasto asociado (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en el mes de julio llegaron a España desde otros países 11,5 millones de turistas (un 4,6 % más), mientras que el gasto asociado en ese mismo mes aumentó un 10,9 %, al alcanzar los 18.218 millones de euros.
Los principales países emisores en los siete primeros meses del año han sido Reino Unido (con 11,5 millones y un aumento del 4,6 %), Francia (con más de 7,2 millones y un incremento del 1,2 %) y Alemania (con cerca de 6,9 millones, un 0,5 % menos).
Fuente: El Periódico
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