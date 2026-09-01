Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta al cole MurciaPrograma Feria de SeptiembrePateras MurciaAparcamiento Cabo de Palos
instagramlinkedin

Estadísticas Turismo

Las visitas de turistas extranjeros suben el 4,6 % hasta julio con un gasto un 7,8 % mayor

En su gran mayoría los turistas, según los datos, provienen de Reino Unido, Francia y Alemania

Archivo - Varios turistas fotografían en una calle de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).

Archivo - Varios turistas fotografían en una calle de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). / Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Madrid

España ha recibido 58,1 millones de turistas extranjeros en los siete primeros meses del año, un 4,6 % más que un año antes, que han gastado 82.054 millones de euros, lo que supone un 7,8 % más, unos datos que, en ambos casos, vuelven a marcar máximos históricos.

Según las encuestas de llegadas de no residentes (Frontur) y de gasto asociado (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en el mes de julio llegaron a España desde otros países 11,5 millones de turistas (un 4,6 % más), mientras que el gasto asociado en ese mismo mes aumentó un 10,9 %, al alcanzar los 18.218 millones de euros.

Noticias relacionadas

Los principales países emisores en los siete primeros meses del año han sido Reino Unido (con 11,5 millones y un aumento del 4,6 %), Francia (con más de 7,2 millones y un incremento del 1,2 %) y Alemania (con cerca de 6,9 millones, un 0,5 % menos).

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
  2. Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar
  3. Los vecinos de La Manga y Cabo de Palos rechazan la iniciativa de la ORA
  4. Interceptada una embarcación dedicada al traslado de inmigrantes a 12 millas de Cartagena: Han sido detenidos los dos patrones
  5. La Terraza del Murcia', el nuevo espacio de ocio que abrirá este martes en la cuarta planta del estadio Enrique Roca
  6. Consulta el programa completo de la Feria de Murcia 2026: 'Tenemos la mejor vuelta al cole
  7. Vuelta Ciclista a España: horarios y recorrido de la etapa Cartagena-Lorca del miércoles 2 de septiembre
  8. Levantado un parte de infracción por las obras en la Hacienda Riquelme: la constructora podría tener que dejar el inmueble como estaba

Valorant: Karmine Corp conquista Badalona y levanta el título de VCT EMEA ante Team Liquid

Valorant: Karmine Corp conquista Badalona y levanta el título de VCT EMEA ante Team Liquid

Nepal y China cifran en más de 1.000 los muertos en la riada mientras buscan a más de 4.000 desaparecidos

Nepal y China cifran en más de 1.000 los muertos en la riada mientras buscan a más de 4.000 desaparecidos

El Gobierno aprueba bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla

El Gobierno aprueba bonificar el 75% de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla

Estas son las cinco rutas en bici que recomienda La Vuelta a España a su paso por la Región de Murcia

Estas son las cinco rutas en bici que recomienda La Vuelta a España a su paso por la Región de Murcia

Los océanos alcanzan su temperatura más alta registrada y los científicos advierten: “Podría ser la mayor en 125.000 años”

Los océanos alcanzan su temperatura más alta registrada y los científicos advierten: “Podría ser la mayor en 125.000 años”

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Imagin: liderando las mejores cuentas bancarias en España con control y cero comisiones

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas

Europol alerta de que las nuevas bandas que asaltan los museos son más violentas
Tracking Pixel Contents