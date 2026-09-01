El talento universitario acelera proyectos reales de innovación de diez 'spin-offs' regionales

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), desarrolla el programa ‘Impulsa Spinoffs’, una iniciativa de innovación y talento joven que conecta a empresas nacidas del conocimiento generado en la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) con estudiantes universitarios para desarrollar trabajos de fin de grado (TFG) y máster (TFM) vinculados a retos reales de innovación.

El programa cuenta con la participación de diez de esas empresas o ‘spin-offs’ regionales, que han definido proyectos concretos para que los estudiantes puedan trabajar sobre necesidades reales de mercado, tecnología y crecimiento empresarial.

La iniciativa utiliza la plataforma U4Impact, contempla proyectos de 360 horas y se dirige al alumnado de último curso, con el objetivo de unir formación práctica, transferencia de conocimiento y acompañamiento al ecosistema emprendedor regional.

El director del Info, Joaquín Gómez, subrayó que “este programa permite que el talento universitario se convierta en una herramienta útil para resolver los problemas de las empresas reales”. “Estamos hablando de que el talento de jóvenes universitarios deje de ser una promesa abstracta y se incorpore a proyectos vivos, con impacto empresarial, tecnológico y social”, añadió.

Las empresas participantes reflejan la diversidad del ecosistema de innovación regional. Entre ellas figura Digital Data Farm, ‘spin-off’ de la UPCT especializada en tecnologías para la gestión sostenible del riego y la fertirrigación en cultivos agrícolas; Discover-IN, nacida en el entorno de la UMU y centrada en recursos anatómicos plastinados para formación educativa y biosanitaria; y LongSeq, empresa vinculada a la secuenciación genética de cadenas largas mediante tecnología de nanoporos.

También participan compañías de base tecnológica como White Lynx Business, dedicada a soluciones avanzadas de comunicaciones; Qartia Smart Technologies, especializada en sensorización, IoT e inteligencia aplicada a la monitorización de operaciones críticas; y Bioencapsulation and Ipackaging, ‘spin-off’ de la UPCT orientada a poner en el mercado tecnologías patentadas desarrolladas en el ámbito universitario.

El programa incorpora, además, otros proyectos de ámbitos muy diversos como Habilidades no cognitivas, vinculado al desarrollo de competencias educativas; Transferencia e innovación tecnológica agroalimentaria, centrado en procesos de innovación agroalimentaria; Scorpion Cybertechnologies, especializado en entornos virtuales de entrenamiento en ciberseguridad; y Biocardio, orientado al desarrollo de soluciones innovadoras para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

A este respecto, Gómez destacó que, en la Región, “tenemos tecnología aplicada al agua y al campo, a la biomedicina, ciberseguridad, salud cardiovascular, inteligencia artificial, educación, análisis de datos o a la sostenibilidad. En resumen, tenemos conocimiento con raíces universitarias y con capacidad para dar respuesta a desafíos muy distintos de la economía real”.

Entre los retos planteados por las empresas, figuran propuestas relacionadas con la sostenibilidad en procesos industriales; la optimización de producción energética mediante soluciones IoT; el análisis del comportamiento de consumidores en comercio electrónico; o el diseño de plataformas innovadoras con integración de inteligencia artificial.

Noticias relacionadas

El programa culminará con un Demo Day, previsto el próximo 23 de septiembre en el Parque Científico de Murcia, en el que se podrán presentar los avances de los proyectos desarrollados. “Esta jornada servirá para visibilizar el trabajo realizado, pero sobre todo para mostrar que, cuando conectamos talento joven, universidad y empresa, la innovación deja de ser un discurso y empieza a generar resultados concretos”, resaltó el director del Info.