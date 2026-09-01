Estrella de Levante celebra la Feria de Murcia con experiencias cerveceras

Con motivo de la Feria de Murcia, Estrella de Levante desarrollará una programación especial en distintos espacios de la ciudad con el objetivo de acercar la cultura cervecera al público a través de actividades de degustación, gastronomía y divulgación. La compañía estará presente en algunos de los principales enclaves de la programación festiva, reforzando así su vinculación histórica con una de las celebraciones más representativas de Murcia.

A través de catas, experiencias gastronómicas y encuentros culturales, la cervecera quiere acompañar esos momentos de encuentro que forman parte de la esencia de la Feria de Murcia, poniendo en valor la cerveza como elemento de conexión y disfrute compartido.

"La Feria de Murcia es una de las celebraciones más importantes para la ciudad y una ocasión especial para compartir tiempo con familiares y amigos. Desde Estrella de Levante queremos contribuir a esa experiencia a través de propuestas que combinan cerveza, gastronomía y cultura", señala Yayo Delgado, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante.

Cerveza y gastronomía se dan cita en Los Huertos del Malecón

Los Huertos del Malecón acogerán cuatro catas gratuitas organizadas por Estrella de Levante en las que los asistentes podrán conocer distintas referencias de la marca, entre ellas Estrella de Levante, Punta Este, Verna y Reserva 60 Aniversario. Cada propuesta estará acompañada por una selección de tapas con el objetivo de mostrar las posibilidades de maridaje entre la cerveza y la gastronomía.

Las catas tendrán lugar el jueves 3 de septiembre a las 20:00 y 22:00 horas, el viernes 11 de septiembre a las 22:00 horas y el lunes 14 de septiembre a las 22:00 horas. Cada sesión contará con 30 plazas y requerirá reserva previa. Las invitaciones podrán obtenerse de forma gratuita a través de la plataforma Compralaentrada.

Además de esta programación, Estrella de Levante contará con un punto de venta propio dentro del recinto de Los Huertos del Malecón. Esta presencia permitirá acercar al público algunas de las referencias más representativas de la compañía en uno de los espacios con mayor afluencia de visitantes durante las fiestas.

El espacio Beer Garden traslada el espíritu de la Sala de Catas a la Glorieta

Por su parte, La Glorieta acogerá el espacio Beer Garden, del que Estrella de Levante será cerveza oficial y que trasladará al centro el espíritu de la Sala de Catas de la fábrica durante la Feria de Murcia. Los visitantes podrán degustar algunas de las cervezas de edición limitada elaboradas por la marca y participar en una programación que combina cultura, gastronomía y divulgación cervecera.

Entre las actividades previstas destaca una edición especial del podcast Sala de Catas, dirigido por Leonardo Cano, que contará con la participación de Walls, artista murciano y pregonero de la Feria de Murcia 2026. El encuentro tendrá lugar el jueves 10 de septiembre a las 20:00 horas en el Beer Garden. La asistencia será gratuita hasta completar el aforo disponible y, tras su finalización, el DJ Don Flúor ofrecerá una sesión musical abierta al público.

Entre las actividades previstas destaca una edición especial del podcast Sala de Catas, dirigido por Leonardo Cano, que contará con la participación de Walls, artista murciano y pregonero de la Feria de Murcia 2026. / La Opinión

Además, los días 6, 7 y 13 de septiembre a las 20:30 horas, el Beer Garden acogerá tres catas especiales de cervezas de temporada de Estrella de Levante acompañadas de un menú de maridaje diseñado exclusivamente para la ocasión por Juan Guillamón, chef del restaurante Almo, distinguido con una estrella Michelin. La participación en estas experiencias tendrá un coste de 20 euros y las entradas estarán disponibles a través de Compralaentrada.

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Con esta programación, Estrella de Levante reafirma su compromiso con la Feria de Murcia y con la vida social y cultural de Murcia, acompañando a los murcianos y murcianas en una celebración que cada año convierte la ciudad en el gran escenario de los reencuentros tras el verano.