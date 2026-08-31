Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelta al cole MurciaPrograma Feria de SeptiembrePateras MurciaAparcamiento Cabo de Palos
instagramlinkedin

Facilitará los ERTE

El Gobierno aprobará bonificaciones del 75% en las cotizaciones empresariales de Ceuta y Melilla en 2026 y 2027

El plan incluirá también ayudas directas y forma parte de una ampliación extraordinaria dotada con 168 millones para reactivar la economía ceutí.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista para la cadena Ser de este lunes, 31 de agosto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista para la cadena Ser de este lunes, 31 de agosto / Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

El Gobierno aprobará este martes una bonificación del 75% en las cuotas empresariales a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla durante 2026 y 2027, según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER. El jefe del Ejecutivo ha explicado que la medida busca impulsar la actividad económica en ambas ciudades autónomas mediante una reducción de los costes laborales para las empresas.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han precisado que el Ejecutivo prevé elevar del 50% al 75% las bonificaciones vinculadas a la contratación de trabajadores. Además, se introducirán medidas para facilitar que las empresas puedan acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) "con todas las garantías".

En estos casos, los trabajadores tendrán acceso íntegro a la prestación por desempleo sin consumir sus derechos acumulados, mientras que las empresas podrán beneficiarse de una exención del 100% de las cotizaciones empresariales.

Estas actuaciones se enmarcan en el plan económico anunciado por el Gobierno para Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio. El programa incluirá también ayudas directas dirigidas a autónomos y empresas de la ciudad autónoma.

El plan extraordinario contará con una dotación de 168 millones de euros, según ha avanzado Sánchez, y supondrá una ampliación del programa especial puesto en marcha en 2022 para diversificar las fuentes de crecimiento de la economía ceutí.

"Vamos a aprobar una ampliación extraordinaria de ese plan con 168 millones de euros, es decir, el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de Ceuta, precisamente para reactivar y relanzar la economía ceutí", ha señalado el presidente del Gobierno.

Noticias relacionadas

Sánchez ha añadido que las bonificaciones a la contratación se extenderán también a los empresarios de Melilla debido a la estrecha relación económica entre ambas ciudades autónomas y a las circunstancias que comparten.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Plaza Santo Domingo de Murcia se llena de jóvenes que acuden a ver las 'batallas de aura'
  2. La Vuelta a España pasa por la Región de Murcia: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
  3. Las fiestas de Molina de Segura suenan a varias generaciones
  4. El 'expulsado' Javi Moreno impulsa al Real Murcia a la victoria ante el Hércules
  5. Un oasis de fútbol sala en el barrio murciano del Espíritu Santo, a punto de desaparecer: 'Pedimos ayuda para mantener la esperanza de los niños
  6. Rescatada una joven que llevaba varias horas perdida en la zona de Roldán en Cartagena
  7. Los vecinos de La Manga y Cabo de Palos rechazan la iniciativa de la ORA
  8. Carlos Alcaraz, en el US Open: dónde verlo y cuándo debuta

Todos estos periféricos y accesorios rebajan su precio con el nuevo curso: no te pierdas la lista de seleccionados

Todos estos periféricos y accesorios rebajan su precio con el nuevo curso: no te pierdas la lista de seleccionados

El PP acusa a Sánchez de "conspiranoia" sobre Ceuta: "Solo le ha faltado culpar a Franco"

El PP acusa a Sánchez de "conspiranoia" sobre Ceuta: "Solo le ha faltado culpar a Franco"

Vuelta Ciclista a España: horarios y recorrido de la etapa Cartagena-Lorca del miércoles 2 de septiembre

Vuelta Ciclista a España: horarios y recorrido de la etapa Cartagena-Lorca del miércoles 2 de septiembre

El Gobierno reparte 6,5 millones de euros para acelerar la implantación de la Inteligencia Artificial en las empresas de la Región de Murcia

El Gobierno reparte 6,5 millones de euros para acelerar la implantación de la Inteligencia Artificial en las empresas de la Región de Murcia

El Servicio de Urgencias y Emergencias 061 ha realizado más de 48.000 actuaciones en la zona de costa este verano

El Servicio de Urgencias y Emergencias 061 ha realizado más de 48.000 actuaciones en la zona de costa este verano

Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar

Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar

Estas son las ubicaciones donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Estas son las ubicaciones donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

'La Terraza del Murcia', el nuevo espacio de ocio que abrirá este martes en la cuarta planta del estadio Enrique Roca

'La Terraza del Murcia', el nuevo espacio de ocio que abrirá este martes en la cuarta planta del estadio Enrique Roca
Tracking Pixel Contents