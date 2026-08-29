Muere Carlos Espinosa de los Monteros, ex presidente de Iberia y primer Alto Comisionado para la Marca de España

El aristócrata y empresario Carlos Espinosa de los Monteros ha fallecido este sábado a los 82 años. Fue presidente de Iberia y desarrolló gran parte de su carrera en la administración pública y en el sector corporativo, donde trabajó en la proyección internacional de España. Nacido el 18 de marzo de 1944 en Madrid, fue el IV marqués de Valtierra y era padre del ex dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

La fundación Atenea, vinculada a su hijo, ha confirmado el deceso y ha trasladado sus condolencias y ha destacado la trayectoria del fallecido como "una figura ejemplar, cuya trayectoria, profesionalidad y compromiso dejan una huella imborrable y cuyo legado permanecerá vivo en quienes tuvieron la fortuna de compartir camino con él".

Espinosa de los Monteros se licenció en Derecho por la Universidad Complutense y en Administración de Empresas por ICADE, años más tarde sacó oposición a funcionario del cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Después de una etapa en el sector privado, presidiendo empresas de referencia como Mercedes Benz España, fue nombrado por el Consejo de Ministros primer Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España. Estuvo en el cargo entre 2012 y 2018, desde el que lideró la estrategia para coordinar y potenciar la reputación e imagen exterior del país.

Asimismo, fue consejero comercial de España en Chicago y director comercial y vicepresidente del Instituto Nacional de Industria. En el ámbito empresarial, durante la década de los años 80 presidió importantes compañías como Iberia -cuando esta era pública- y Aviaco. Su actividad en el sector aéreo adquirió también dimensión internacional como presidente del Comité Ejecutivo de IATA. Del aire se pasó a la tierra y dirigió Mercedes Benz España, firma en la que estuvo entre 1988 y 2019. También dirigió Daimler-Chrysler y González-Byass, hasta 2006.

También formó parte de los órganos de gobierno de compañías como Inditex, de la que fue vicepresidente y consejero desde 1997, antes de su salida a Bolsa y durante la etapa de expansión internacional de la firma fundada por Amancio Ortega. En los consejos de administración de Acciona y Schindler también ocupó silla. De la mutua Fraternidad-Muprespa fue presidente.

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Espinosa de los Monteros cultivó también su militancia patronal y presidió el Círculo de Empresarios, así como la patronal de fabricantes de coches Anfac. Asimismo, fue galardonado con la Banda de la Orden Mexicana del Águila Azteca en 2015 y con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2018.

Fuente: El Periódico