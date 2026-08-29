La Comunidad abre nuevas vías para que las empresas capten financiación de la UE

La Comunidad impulsó durante el primer semestre de 2026 un total de 55 actuaciones de asesoramiento especializado para facilitar la participación de empresas y entidades de la Región de Murcia en programas financiados por la Unión Europea.

Las acciones incluyeron orientación sobre programas, convocatorias y para el desarrollo de ideas de proyecto; resolución de consultas técnicas, y búsqueda de socios europeos para la constitución de consorcios internacionales.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, destacó que la presencia permanente en Bruselas, a través de la Oficina de la Región de la capital belga, “permite conocer con antelación las oportunidades europeas y acompañar a las entidades regionales para que concurran con propuestas mejor preparadas y más competitivas”.

Marín añadió que “el objetivo del Gobierno regional es transformar la información y los contactos que se generan en Europa en proyectos concretos que refuercen la innovación y la competitividad de la Región de Murcia”.

La Oficina de la Región en Bruselas desarrolla este acompañamiento en el marco de la iniciativa ‘Conectados con Europa’, impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social a través del Instituto de Fomento (Info) y dirigida a mantener informado al ecosistema regional sobre convocatorias y programas europeos de financiación.

El apoyo se extiende a las diferentes fases de preparación de los proyectos, desde la localización de la línea de financiación más adecuada hasta la configuración de la propuesta y la búsqueda de organizaciones con intereses comunes.

La actividad se apoya también en la participación regional en la Red Europea de Regiones para la Investigación y la Innovación (Errin), integrada por 120 organizaciones regionales de más de 20 países, en cuyo Consejo de Administración está presente la Región.

Durante el semestre, Cetenma, Cetec, la Universidad Politécnica de Cartagena y EuroVértice participaron en sesiones de desarrollo de proyectos promovidas por esta red. La Región está presente, además, en el Consejo de Administración de Eurada, la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo.

La Oficina de la Región en Bruselas funciona, igualmente, como punto de encuentro y apoyo institucional para las organizaciones regionales que se desplazan a la capital comunitaria.

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En los seis primeros meses del año recibió a representantes de entidades como Cetenma y el Colegio de Mediadores de Seguros; prestó asistencia a Sabic durante sus reuniones con representantes europeos, y colaboró con la Cámara de Comercio de Lorca en un encuentro sobre los instrumentos comunitarios de apoyo empresarial.