Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Urgencias de la ArrixacaTerremoto en MurciaTiempo en MurciaSubmarinos S-80Aparcamiento en MurciaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Arte

Artistas de toda España podrán plasmar los paisajes de San Javier en el I Concurso de Pintura al Aire Libre

El certamen, promovido por la Fundación Caja Rural Regional con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Javier, se celebrará el 3 de octubre y repartirá más de 3.400 euros en premios

Balneario en Santiago de la Ribera.

Balneario en Santiago de la Ribera. / Ayto. de San Javier

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Opinión

La Opinión

La Fundación Caja Rural Regional de Murcia, con la colaboración del Ayuntamiento de San Javier y su Concejalía de Cultura, pone en marcha el I Concurso de Pintura al Aire Libre de San Javier, un nuevo certamen de carácter nacional que invita a artistas y aficionados de toda España a descubrir y plasmar sobre el lienzo los paisajes de Santiago de la Ribera y el Mar Menor.

El concurso se celebrará el sábado 3 de octubre y estará abierto a participantes de todas las edades, tanto profesionales como aficionados. La temática girará en torno al territorio marino y los paisajes de Santiago de la Ribera, incluyendo sus playas, el Mar Menor, el paseo marítimo, las embarcaciones tradicionales, espacios naturales, edificios y otros rincones representativos del municipio.

La iniciativa nace con el propósito compartido de impulsar la cultura, acercar el arte a la ciudadanía y contribuir a la promoción del patrimonio paisajístico de San Javier.

El certamen contará con tres categorías (adultos, juvenil e infantil) y repartirá un total de 3.440 euros en premios, además de diplomas y diferentes reconocimientos para los participantes.

La inscripción será gratuita y podrá realizarse previamente por correo electrónico, enviando los datos personales requeridos a concurso@lalumier.es, o presencialmente el mismo día del concurso. Las bases completas, con toda la información sobre participación, categorías, premios y desarrollo del certamen, ya están disponibles en: Concurso de Pintura de San Javier | Caja Rural Regional

Noticias relacionadas

Con esta primera edición, la Fundación Caja Rural Regional y el Ayuntamiento de San Javier, a través de su Concejalía de Cultura, quieren convertir Santiago de la Ribera en un punto de encuentro para artistas y amantes de la pintura, invitando a creadores de todo el país a interpretar desde su propia mirada uno de los paisajes más singulares de la Región de Murcia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP
  2. Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española
  3. Lluvia de barro, posibles tormentas y calima este jueves en la Región de Murcia
  4. Cambio radical del tiempo en la Región: Descenso brusco de las temperaturas y precipitaciones generalizadas
  5. Detenido por cuarta vez en Cartagena un asesor financiero por múltiples estafas
  6. Choca con un coche al conducir borracho y en sentido contrario por la A-30 a la altura de Alcantarilla
  7. El SMS agota las bolsas de trabajo de una docena de especialidades médicas este verano
  8. Eclipse parcial de Luna del 28 de agosto: ¿se verá desde la Región de Murcia?

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Irán se muestra abierto a volver a las negociaciones con EEUU mientras redacta una lista de condiciones para reabrir Ormuz

Artistas de toda España podrán plasmar los paisajes de San Javier en el I Concurso de Pintura al Aire Libre

Artistas de toda España podrán plasmar los paisajes de San Javier en el I Concurso de Pintura al Aire Libre

Antelo y Martínez exigen la expulsión inmediata de los "espías de Marruecos" asentados en la Región de Murcia

Arde Bogotá escoge un histórico enclave de Cartagena para su nuevo videoclip

Arde Bogotá escoge un histórico enclave de Cartagena para su nuevo videoclip

Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

Serbia enterrará a a Ratko Mladić, el "carnicero de Bosnia", con honores de Estado

Detenidos en una urbanización de Molina al descubrir un cultivo de marihuana y un coche robado en Letonia

Detenidos en una urbanización de Molina al descubrir un cultivo de marihuana y un coche robado en Letonia

Ya está en Netflix la serie rodada en la Región que promete colarse entre lo más visto

Ya está en Netflix la serie rodada en la Región que promete colarse entre lo más visto

"Ha intentado tirarla por el balcón": alarma vecinal en el centro de Murcia por la presunta agresión de un anciano a una mujer

"Ha intentado tirarla por el balcón": alarma vecinal en el centro de Murcia por la presunta agresión de un anciano a una mujer
Tracking Pixel Contents