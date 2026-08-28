Arte
Artistas de toda España podrán plasmar los paisajes de San Javier en el I Concurso de Pintura al Aire Libre
El certamen, promovido por la Fundación Caja Rural Regional con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Javier, se celebrará el 3 de octubre y repartirá más de 3.400 euros en premios
La Fundación Caja Rural Regional de Murcia, con la colaboración del Ayuntamiento de San Javier y su Concejalía de Cultura, pone en marcha el I Concurso de Pintura al Aire Libre de San Javier, un nuevo certamen de carácter nacional que invita a artistas y aficionados de toda España a descubrir y plasmar sobre el lienzo los paisajes de Santiago de la Ribera y el Mar Menor.
El concurso se celebrará el sábado 3 de octubre y estará abierto a participantes de todas las edades, tanto profesionales como aficionados. La temática girará en torno al territorio marino y los paisajes de Santiago de la Ribera, incluyendo sus playas, el Mar Menor, el paseo marítimo, las embarcaciones tradicionales, espacios naturales, edificios y otros rincones representativos del municipio.
La iniciativa nace con el propósito compartido de impulsar la cultura, acercar el arte a la ciudadanía y contribuir a la promoción del patrimonio paisajístico de San Javier.
El certamen contará con tres categorías (adultos, juvenil e infantil) y repartirá un total de 3.440 euros en premios, además de diplomas y diferentes reconocimientos para los participantes.
La inscripción será gratuita y podrá realizarse previamente por correo electrónico, enviando los datos personales requeridos a concurso@lalumier.es, o presencialmente el mismo día del concurso. Las bases completas, con toda la información sobre participación, categorías, premios y desarrollo del certamen, ya están disponibles en: Concurso de Pintura de San Javier | Caja Rural Regional
Con esta primera edición, la Fundación Caja Rural Regional y el Ayuntamiento de San Javier, a través de su Concejalía de Cultura, quieren convertir Santiago de la Ribera en un punto de encuentro para artistas y amantes de la pintura, invitando a creadores de todo el país a interpretar desde su propia mirada uno de los paisajes más singulares de la Región de Murcia.
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