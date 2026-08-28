Artistas de toda España podrán plasmar los paisajes de San Javier en el I Concurso de Pintura al Aire Libre

La Fundación Caja Rural Regional de Murcia, con la colaboración del Ayuntamiento de San Javier y su Concejalía de Cultura, pone en marcha el I Concurso de Pintura al Aire Libre de San Javier, un nuevo certamen de carácter nacional que invita a artistas y aficionados de toda España a descubrir y plasmar sobre el lienzo los paisajes de Santiago de la Ribera y el Mar Menor.

El concurso se celebrará el sábado 3 de octubre y estará abierto a participantes de todas las edades, tanto profesionales como aficionados. La temática girará en torno al territorio marino y los paisajes de Santiago de la Ribera, incluyendo sus playas, el Mar Menor, el paseo marítimo, las embarcaciones tradicionales, espacios naturales, edificios y otros rincones representativos del municipio.

La iniciativa nace con el propósito compartido de impulsar la cultura, acercar el arte a la ciudadanía y contribuir a la promoción del patrimonio paisajístico de San Javier.

El certamen contará con tres categorías (adultos, juvenil e infantil) y repartirá un total de 3.440 euros en premios, además de diplomas y diferentes reconocimientos para los participantes.

La inscripción será gratuita y podrá realizarse previamente por correo electrónico, enviando los datos personales requeridos a concurso@lalumier.es, o presencialmente el mismo día del concurso. Las bases completas, con toda la información sobre participación, categorías, premios y desarrollo del certamen, ya están disponibles en: Concurso de Pintura de San Javier | Caja Rural Regional

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Con esta primera edición, la Fundación Caja Rural Regional y el Ayuntamiento de San Javier, a través de su Concejalía de Cultura, quieren convertir Santiago de la Ribera en un punto de encuentro para artistas y amantes de la pintura, invitando a creadores de todo el país a interpretar desde su propia mirada uno de los paisajes más singulares de la Región de Murcia.