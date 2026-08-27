Ayudas
Revitaliza impulsa la estabilidad de 14 pequeños negocios de la Región
El Info concede 35.600 euros a autónomos y microempresas para financiar diagnósticos y planes personalizados que refuercen su viabilidad económica y financiera
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) ha aprobado los primeros 14 expedientes del programa ‘Cheque Revitaliza’, una línea de ayudas dirigida a autónomos, microempresas y comunidades de bienes para facilitarles asesoramiento especializado con el que mejorar su estabilidad financiera. Las subvenciones concedidas ascienden a 35.600 euros y han permitido movilizar una inversión total de 45.796 euros.
La convocatoria, impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, cuenta con un presupuesto de 290.000 euros y permanecerá abierta hasta finales de año. El programa contempla ayudas de hasta 3.000 euros por beneficiario para cubrir gastos de asesoramiento, consultoría y asistencia jurídica contratados con profesionales externos especializados.
El servicio financiado comienza con un diagnóstico individualizado sobre la viabilidad económico-financiera de cada negocio, que incluye la identificación de sus necesidades y el análisis de posibles soluciones. El proceso concluye con la elaboración de un informe final y un plan de actuación adaptado a cada caso, con recomendaciones desde los ámbitos económico, financiero y jurídico.
El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, señaló que estos primeros expedientes “muestran la utilidad de poner conocimiento económico y jurídico especializado al alcance de los pequeños negocios”.
Marín añadió que el objetivo del Gobierno regional es que “el tamaño de una empresa no sea un obstáculo para analizar con rigor su situación, anticiparse a posibles dificultades y adoptar decisiones que protejan su actividad y su futuro”.
Los primeros proyectos aprobados corresponden a negocios de distintos sectores, entre ellos el comercio mayorista y minorista y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería.
Por municipios, Murcia concentra seis de los expedientes aprobados, seguida de Santomera. También se han respaldado solicitudes procedentes de Yecla y de otros puntos de la Región de Murcia.
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