La cadena murciana de yogur que conquista España y da el salto internacional

Summy Yogurt Experience cerró el primer semestre de 2026 con una facturación de red de 1,725 millones de euros, un 64% más que en el mismo periodo del pasado año, cuando alcanzó 1,05 millones. La cadena murciana especializada en yogur helado natural incrementó así sus ventas en 675.000 euros y elevó su red hasta los 33 establecimientos entre España y El Salvador.

El crecimiento de la facturación ha estado acompañado por la expansión de la enseña. Entre enero y junio, la compañía inauguró diez nuevos establecimientos en España, con los que alcanzó los 32 locales en territorio nacional, un 65% más que hace un año.

A esta red se suma su presencia en El Salvador, donde Summy Yogurt Experience prepara la apertura de su segunda yogurtería durante su primer año de implantación en el país. En conjunto, la empresa contabiliza 33 establecimientos y sitúa su ritmo de expansión durante el semestre en una media de 1,83 aperturas mensuales.

“Cerramos el mejor semestre de nuestra historia. Hemos crecido un 64% en facturación y hemos abierto prácticamente dos tiendas al mes, manteniendo lo que nos define: un producto natural, un modelo sencillo de gestionar y una red de franquiciados muy comprometida”, señala Antonio Sandoval, fundador y CEO de Summy Yogurt Experience.

Diez nuevos locales en España

Las aperturas realizadas durante los seis primeros meses del año han permitido a la compañía reforzar especialmente su presencia en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña.

En Madrid, la cadena ha abierto establecimientos en el centro comercial Plaza Éboli y en el número 47 de la calle Alberto Alcocer. En Mallorca ha sumado locales en Puerto de Alcudia, en Carrer dels Mariners, 13, y en Palma, en la calle Blanquerna, 60.

La expansión también ha llegado a Xàtiva, en Bajada de la Estación, 1A; Carcaixent, en el centro comercial Ribera del Xúquer; y Castellón, donde ha inaugurado dos establecimientos, uno en la avenida Rey Don Jaime, 25, y otro en el parque comercial Estepark.

La relación de aperturas nacionales se completa con un local en Oropesa del Mar, en Passeig Marítim del Mediterrani, 22, y otro en Badalona, situado en Carrer del Mar, 132.

Expansión internacional en El Salvador

Summy Yogurt Experience inició en 2025 su expansión internacional mediante un contrato de máster franquicia en El Salvador. Dentro de su primer año de actividad en este mercado, la compañía tiene prevista la apertura de una segunda yogurtería en el país.

La empresa basa su modelo de negocio en una inversión ajustada y una gestión sencilla para sus franquiciados. Su oferta se centra en el yogur helado natural elaborado con receta propia, además de smoothies, repostería y café.

Noticias relacionadas

Fundada por Antonio Sandoval, Summy Yogurt Experience abrió su primer establecimiento en diciembre de 2022 en Madrid. La cadena opera mediante un sistema de franquicias y cuenta actualmente con 33 establecimientos entre España y El Salvador.