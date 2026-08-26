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Nvidia gana 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio, un 126% más

La empresa tuvo una facturación trimestral de 96.221 millones de dólares, un 106% más respecto al mismo tramo del año anterior

Nvidia gana 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio, un 126% más.

Nvidia gana 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio, un 126% más. / EFE

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EFE

Nueva York

El fabricante de chips estadounidense líder en inteligencia artificial (IA) Nvidia divulgó este miércoles un beneficio neto de 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio 2027, un 126 % más interanual.

La empresa tuvo una facturación trimestral de 96.221 millones de dólares, un 106 % más respecto al mismo tramo del año anterior, y de los cuales más de 89.000 correspondieron al segmento de los centros de datos, según publicó en varios documentos.

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"La IA ha alcanzado su punto de inflexión. Está haciendo trabajo útil. Sus tókens son productivos y rentables. Ahora, la computación es facturación. Y la demanda está acelerando", dijo en un comunicado el fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang.

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