Garamendi será el único candidato a la presidencia de la CEOE

Acumula dos mandatos y más de ocho años en el cargo. Sin embargo, el actual líder de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, parece estar preparado para afrontar un tercer periodo al mando de la patronal.

Así se constata después de que, este lunes, concluyese el plazo para poder presentar candidaturas alternativas a las elecciones a la presidencia previstas para el próximo 1 de octubre en las que, finalmente, solo se ha presentado su actual dirigente.

Candidatura anunciada en junio

Garamendi (Getxo, 1958) ya anunció a finales de junio su intención de seguir como presidente de la organización que lidera desde 2018, cuando ganó unas elecciones a las que llegó sin oponentes, tras perderlas cuatro años antes ante Juan Rosell.

Posteriormente, en 2022, Garamendi revalidó su cargo con 534 votos a favor, el 83 % del total, en unos comicios a los que también concurrió la vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda. El comité ejecutivo de la CEOE aprobó en 2023 la supresión de la limitación a dos mandatos consecutivos de cuatro años para el presidente de la patronal, una norma que implantó su predecesor, Rosell.

Por ello, todo a punta a que el vasco volverá a eirigir como presidente de la patronal, ya que, atendiendo al artículo 41 de los Estatutos de CEOE, si solo se recoge una única candidatura válida, "dicho candidato será proclamado presidente sin necesidad de abrir la votación”.

La patronal, además, ha adelantado un mes el calendario electoral —los comicios tocaban en noviembre— para evitar que coincidan con la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid, un evento que la propia CEOE coorganiza con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Los estatutos obligan a convocar las elecciones con al menos tres meses de antelación, de ahí que el proceso se activase ya en junio.

Apoyo del sector empresarial

Garamendi afronta este nuevo mandato con el apoyo de empresas y organizaciones patronales, tal y cómo trasladó dos meses atrás en Santander, durante su participación en el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

En dicha intervención, el presidente aprovechó para quitar peso a los episodios de tensión vividas hace un año en Cepyme, en las que el vasco movió ficha para sustituir a su entonces vicepresidente y líder de Cepyme, Gerardo Cuerva, por una persona de su confianza, Ángela de Miguel.

Gracias a ese movimiento, Cuerva fue derrotado por un estrecho margen de 30 votos, de un total de 462 papeletas depositadas. El expresidente ostentaba el cargo de Cepyme desde 2019, cuando relevó a Garamendi, y fue reelegido en 2021 con los avales de más de la mitad de las organizaciones miembro de la patronal de pymes.

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El nuevo mandato de Garamendi llega, además, en un momento especialmente cargado para el diálogo social, con la reducción de la jornada laboral todavía sobre la mesa de negociación con el Gobierno y varios frentes abiertos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La patronal deberá decidir en los próximos meses hasta qué punto mantiene la vía del pacto o opta por un perfil más beligerante, una disyuntiva que marcará buena parte de este tercer mandato.