Las Colinas celebra una noche de música sinfónica con la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante

Los jardines de Las Colinas Golf & Country Club volvieron a convertirse ayer en escenario de una de las citas culturales más especiales del verano. La Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante (OJPA) ofreció un concierto sinfónico al aire libre que reunió a cerca de 60 músicos bajo la dirección de Manuel Ramos.

El concierto, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela, forma parte este año del programa de actividades con el que Las Colinas celebra su 15º aniversario, dotando de un significado especial a una cita que cada mes de agosto acerca la música sinfónica a un entorno singular.

Ante un público entregado, la OJPA interpretó un ambicioso repertorio que incluyó obras como Capricho español, de Nikolái Rimski-Kórsakov, y El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, además de dos composiciones del propio Manuel Ramos, Cerca del agua y El Silbo-Toro.

La interpretación de los jóvenes músicos y la dirección de Ramos fueron recibidas con entusiasmo por los asistentes, que acompañaron con sus aplausos una velada en la que música y entorno volvieron a encontrarse en Las Colinas.

"Desde Las Colinas acogemos cada verano con enorme ilusión esta cita con la música sinfónica. En un año especialmente significativo para nosotros, en el que celebramos nuestro 15º aniversario, ha sido un privilegio contar con el talento de los jóvenes músicos de la OJPA y disfrutar de su interpretación en un entorno tan especial", afirmó Javier Rodríguez, director de Operaciones de Las Colinas Golf & Country Club.

La actuación en Las Colinas llega, además, en un momento especialmente destacado para la OJPA. El pasado mes de julio, la formación obtuvo el Primer Premio del Festival Internacional Summa Cum Laude de Viena, uno de los principales encuentros internacionales de música juvenil para coros, bandas y orquestas. La orquesta recibió además la distinción “Outstanding Success”, máxima categoría del certamen, celebrado en el emblemático Musikverein de Viena.

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Con esta nueva edición, Las Colinas Golf & Country Club refuerza su apuesta por una programación cultural que complementa su propuesta de experiencias y contribuye a estrechar su vínculo con el entorno y con la provincia de Alicante.