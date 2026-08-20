La calidad de vida de la Región de Murcia, polo de atracción de compradores extranjeros de vivienda nueva

El sueño de muchos europeos es poder vivir largas temporadas en Murcia. Desde las islas británicas, Europa central y los países nórdicos son muchas las personas que están descubriendo que en la Región de Murcia existe una forma distinta de vivir el Mediterráneo. Lejos de la saturación de otros destinos, la Región combina calidad de vida, servicios, clima y una oferta residencial moderna que está atrayendo a un perfil internacional cada vez más exigente.

Descubre por qué Murcia gana protagonismo en el Mediterráneo / Cedida

Son muchos los elementos que juegan a favor de Murcia y toda su región. Hoy, el perfil del comprador de vivienda sopesa no solo el precio, sea tanto como inversión refugio de sus ahorros como para segunda residencia, sino todo el conjunto de ventajas a escala humana que ofrece un destino. Y la Región de Murcia cumple casi todos: seguridad, servicios sanitarios, educativos, oferta cultural, naturaleza y acceso a buenas playas, gastronomía, un excelente clima y una conectividad que permite acceder desde cualquier parte de Europa de manera fácil y cómoda. La promotora MPC Group, empresa especializada en la creación de residenciales de alta calidad en ubicaciones excepcionales en Murcia y Alicante, certifica esta creciente atención del comprador británico, belga o nórdico en residenciales como Aura Condomina, situado en una de las áreas de mayor atractivo de la capital murciana: Nueva Condomina.

El interés extranjero por Murcia es creciente. Las últimas estadísticas señalan que la compra por parte de ciudadanos no españoles superó el 21% de todas las ventas de viviendas de los últimos meses. Y con un crecimiento constante desde hace años. Europa mira a Murcia con interés, elogia su calidad de vida y busca vivienda donde disfrutar de ese modelo de vida que han creado a lo largo de su historia.

El test internacional da un aprobado a la Región de Murcia. Las ventas de viviendas a extranjeros representan el 8% de las ventas a no nacionales en toda España. Un comprador que busca la costa, pero que cada vez más apuesta por destinos del interior de la Región de Murcia, como las zonas del Valle de Ricote, y la propia capital murciana. Británicos, alemanes, belgas y holandesas son las principales nacionalidades en asentarse en la Murcia con una vivienda en propiedad.

Vivir junto al mar todo el año / cedida

Murcia abierta al mundo

Desde el residencial Aura Condomina se tiene al alcance de la mano toda la oferta de la Región y de su capital. Murcia es uno de los grandes descubrimientos del público extranjero y se consolida como destino preferencial para residir gran parte del año.

Son muchas las circunstancias que hacen que la capital de la región también sea capital de la calidad de vida en el Mediterráneo. El modelo tradicional de vida en comunidad, abierta, social, activa, innovadora al mismo tiempo que fiel a sus tradiciones, y los nuevos desarrollos urbanísticos como Nueva Condomina y sus residenciales posicionan a esta ciudad como una referencia nacional donde vivir todo el año.

Así, con estas premisas, Murcia conserva su fisonomía de ciudad mediterránea: abierta al deambular a pie de sus visitantes y vecinos, rica en patrimonio, con el corazón en la plaza del Cardenal Beluga y su Catedral, uno de los ejemplos del barroco más importantes de España. Pasear por Murcia significa descubrir una ciudad hecha para caminar. Desde la Catedral y la plaza del Cardenal Belluga, el recorrido continúa por Trapería y Platería hasta llegar a la Plaza de las Flores, pasando por joyas como el Real Casino o el Museo Salzillo. Sin perderse el Puente Nuevo, el Puente Viejo o el Jardín de Floridablanca.

Y en este entramado de calles, se puede encontrar una de las joyas de Murcia: su gastronomía. El recetario se convierte en santo y seña de la identidad de esta ciudad, que luce con orgullo ser la capital de la región que es huerta de España, ofrece una excelente ganadería y aprovecha lo mejor de la pesca mediterránea. La tradición de diferentes culturas y épocas hace de la cocina murciana algo ineludible a los grandes paladares.

El clima como atractivo

Comer y disfrutar del buen tiempo. El clima es uno de los elementos más atractivos de la Región. Sus inviernos suaves y una primavera que parece prolongarse durante buena parte del año invitan a disfrutar de la ciudad al aire libre en cualquier estación. Y, sobre todo, los más de 300 días al año de sol son todo un privilegio para las latitudes del norte. El clima también condiciona el diseño de las viviendas actuales, y marca su fisionomía, como ocurre en Aura Condomina, apartamentos de diferentes tipologías que están pensados para vivir al exterior durante todo el año.

Además, trabajar o disfrutar del ocio es fácil y cómodo en Murcia. Sus nuevos sistemas de transporte urbano permiten desplazamientos sencillos, rápidos, muy respetuosos con el medio ambiente y seguros. Murcia, una ciudad de casi 500.000 habitantes, conserva su fisionomía de urbe amable, al tiempo que avanza en su desarrollo innovador, mira al futuro y ofrece modelos urbanos respetuosos con el medio ambiente a la medida de las necesidades humanas. Sí, Murcia se desarrolla colocando en el centro a las personas, sin renunciar a su desarrollo de vanguardia. Y sin olvidar sus raíces ni sus orígenes. La Región se consolida como destino para los nómadas digitales y los teletrabajadores europeos.

Conexión directa con Europa

La Región de Murcia se ha quedado al margen de la presión inmobiliaria de otros destinos, lo que le permite ofrecer un equilibrio envidiable calidad-precio en su parque de viviendas, que personas de diferentes rincones del mundo quieren disfrutar. Y la comodidad de llegar de manera fácil es otra de las razones que explican el foco internacional sobre la Región de Murcia y su capital. El crecimiento en el número de pasajeros en el Aeropuerto de Murcia lo confirman, como también se muestra en la llegada a la Región desde el aeropuerto de Alicante, punto de entrada estratégico para Murcia.

Además, Murcia cuenta con estación de tren de alta velocidad y está conectada por autovías sin peajes con las principales capitales del Mediterráneo al norte, con las ciudades andaluzas del sur y con Madrid y el interior de la península. Dotada de servicios públicos de calidad, ofrece una diversificada dotación de prestaciones sanitarias, educativas, culturales, comerciales y deportivas.

Aura Condomia de MPC Group, como ejemplo

Ese crecimiento ordenado encuentra uno de sus mejores ejemplos en Nueva Condomina, un nuevo espacio urbano concebido para responder a las necesidades de quienes buscan una vivienda moderna sin renunciar a la cercanía con el centro y a todos sus servicios básicos. Es ahí donde Murcia crece con una nueva mirada en el entorno más pujante del arco mediterráneo: Nueva Condomina. Como ejemplo de su desarrollo destaca Aura Condomina, un residencial que ofrece viviendas de máximas calidades, dotadas de zonas comunes inéditas en el entorno.

Quien adquiere una vivienda en Murcia, lo hace pensando en exprimir al máximo la oferta inmensa que ofrece esta ciudad y el conjunto de su región. Playas espléndidas alejadas de otros destinos saturados, parajes naturales tanto de costa como de interior, y una cultura propia, identificada y diferenciada con enormes atractivos.

La respuesta es clara, como se detecta en el interés creciente por la promoción de MPC Group, una de las promotoras de residenciales de referencia tanto en Murcia como en la Costa Blanca, en la vecina provincia de Alicante. Vivir en cualquiera de las 250 viviendas que ofrece Aura Condomina es muy cómodo. Está perfectamente conectada con el tranvía público, muy próximo a una amplia oferta comercial y de ocio, además de centros deportivos de referencia en la región.

Para completarlos, la promoción que impulsa MPC Aura Condomina no sólo centra todo su foco y potencial creativo en el diseño y las calidades en los acabados de sus viviendas, sino que también despliega a sus residentes 17.000 metros cuadrados de zonas comunes. Aura Condomina propone una forma distinta de vivir el día a día: espacios para teletrabajar, hacer deporte, disfrutar en familia o simplemente pasear entre jardines sin salir del residencial.

Este espacio concentra un entorno verde privilegiado, que se puede recorrer por la red de viales internos que conecta con una maravillosa piscina de 400 metros cuadrados y otra de juego infantil. A su alrededor se ubican la zona de picnic, el área de teletrabajo, la sala polivalente y el gimnasio exterior. Todo ello, de cómodo acceso desde las viviendas que se han diseñado bajo el modelo tradicional, que aprovecha el sol y la luz natural en sus amplias terrazas.

Aura Condomina representa una nueva forma de entender la vivienda en Murcia: un residencial pensado para quienes buscan espacio, bienestar y comodidad en una ciudad que ha sabido crecer sin renunciar a su esencia. Un proyecto que resume todo aquello que hoy convierte a Murcia en uno de los mejores lugares del Mediterráneo para vivir. Murcia ya no es únicamente un destino turístico. Se ha convertido en un lugar donde miles de europeos proyectan una nueva forma de vivir.