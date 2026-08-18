Las universidades regionales disparan el interés por emprender

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha impulsado durante el primer semestre de 2026 cerca de 900 inscripciones en iniciativas de emprendimiento desarrolladas por las tres universidades de la Región.

Los convenios establecidos con la UMU, la UPCT y la UCAM han permitido acercar la cultura empresarial a estudiantes, doctorandos e investigadores, así como acompañar proyectos innovadores en su camino hacia el mercado laboral.

El director del Info, Joaquín Gómez, señaló que las universidades «son un semillero extraordinario de talento, conocimiento e ideas capaces de convertirse en nuevas empresas y empleo cualificado».

En este sentido, destacó que desde el Gobierno regional «se proporcionan los recursos y el acompañamiento necesarios para que todo ese potencial se incorpore desde las universidades al mercado laboral».

Durante este periodo, la Universidad de Murcia impartió tres programas en los que participaron 40 doctorandos e investigadores. Las actividades abordaron la transferencia de tecnología, la creación de empresas intensivas en conocimiento, la validación de ideas, la financiación y las habilidades profesionales. UMUEmprende también acompañó proyectos vinculados a la inteligencia artificial, la salud, la restauración, la movilidad internacional, la seguridad y el deporte.

En la Universidad Politécnica de Cartagena, el programa Talent+Training desarrolló nueve talleres, con 129 asistencias, mientras que Aula Emprende reunió 71 en tres sesiones.

Estos dos programas se completaron con el Mar Menor Living Lab, una escuela internacional que registró 240 asistencias y reunió a 30 participantes para diseñar soluciones emprendedoras ante los retos ambientales de los ecosistemas costeros. El total de actuaciones desarrolladas alcanzó las 440 asistencias

Noticias relacionadas

Por su parte, la UCAM recibió más de 400 inscripciones al LifeTech Summit 2026, un evento que congregó a más de 100 empresas emergentes y cerca de 70 inversores. Más del 27 por ciento de los 65 millones de financiación que buscaban los proyectos participantes ya estaba comprometida al llegar al encuentro. Además, cerca de 20 iniciativas recibieron más de 40 horas de asesoramiento individual en aspectos legales, financieros, inversión y presentación ante inversores.