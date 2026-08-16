La Región refuerza en Europa la proyección de Caetra y su industria de defensa

El Gobierno regional ha reforzado durante el primer semestre de 2026 la presencia de Caetra en los principales foros y redes europeas vinculados a la defensa y la seguridad, con el objetivo de abrir nuevas vías de colaboración, financiación e internacionalización para las compañías de la Región de Murcia que desarrollan tecnologías de doble uso.

La estrategia combina la participación en redes especializadas, la asistencia a encuentros internacionales y el acompañamiento directo a firmas regionales. Caetra constituye el ecosistema estratégico de innovación de la Región centrado en impulsar la I+D y el emprendimiento en tecnologías duales, con aplicaciones tanto civiles como militares, especialmente en los ámbitos de defensa, seguridad y reconstrucción.

El director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, ha señalado que Europa «está reforzando sus políticas de defensa, seguridad y autonomía tecnológica, y la Región de Murcia debe estar presente en los espacios donde se definen las prioridades y se forman los futuros consorcios».

Según Gómez, «Caetra permite proyectar nuestras capacidades, conectar a las empresas con otros ecosistemas y facilitar su incorporación a proyectos europeos de mayor dimensión».

Entre las actuaciones desarrolladas figura la participación de Caetra , el pasado mes de marzo, en las jornadas informativas anuales del Fondo Europeo de Defensa, organizadas por la Comisión Europea. La Región de Murcia estuvo presente en el expositor de la Red Europea de Regiones por la Defensa (ENDR) y mantuvo reuniones con representantes de otros ecosistemas relacionados con la industria de defensa para detectar posibles oportunidades de cooperación.

La ENDR, impulsada por la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Comisión Europea, agrupa a 121 entidades de 23 Estados miembros y Noruega. En este foro, la Región presentó iniciativas como el nuevo programa de aceleración especializado en inteligencia artificial, el incremento de la presencia de firmas murcianas en ferias internacionales y la futura incubadora de la Agencia Espacial Europea, ESA BIC, en San Javier.

La Oficina de la Región de Murcia en Bruselas ha prestado además apoyo directo a compañías integradas en el ecosistema Caetra. Entre ellas se encuentra SAES, a la que acompañó durante su participación en la exposición y conferencia europea de defensa BEDEX, donde la firma cartagenera estuvo representada en el Pabellón de España.

También respaldó a Nanocarbonoids en un panel técnico organizado por el Centro Europeo de Normalización y la Agencia Europea de Defensa.

Cartagena, escenario del grupo europeo de defensa

El posicionamiento europeo de Caetra se enmarca en la apuesta del Ejecutivo autonómico por situar las tecnologías duales entre las prioridades de su política industrial y de innovación.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, dirige el Grupo de Trabajo sobre Defensa del Comité Europeo de las Regiones, un foro destinado a incorporar la perspectiva de los territorios a la agenda europea de defensa.

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Cartagena acogió el pasado mes de junio la primera reunión de este grupo celebrada fuera de la sede del Comité Europeo de las Regiones. El encuentro reunió a representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, expertos internacionales y compañías del ecosistema regional como CISO Defence Technologies, ThalanorDynamics, Herjimary Navantia. n