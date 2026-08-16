Medio ambiente
El Horno de Benito...y Más Cosicas, el establecimiento más sostenible de la costa de la Región
Ecovidrio distingue al local cartagenero dentro de su campaña Banderas Verdes, en la que han participado cerca de 700 hosteleros de seis municipios
El establecimiento El Horno de Benito...y Más Cosicas, de Cartagena, ha sido reconocido por Ecovidrio como el negocio hostelero más sostenible de la costa de la Región de Murcia en la séptima edición de la campaña #MovimientoBanderasVerdes, una iniciativa que premia el compromiso del sector con la gestión ambiental y la economía circular durante los meses de verano.
El local cartagenero ha sido distinguido por sus medidas de sostenibilidad, entre ellas la utilización de elementos reutilizados en buena parte de su decoración y de mobiliario de segunda mano. También emplea productos locales y de temporada en sus elaboraciones, con ingredientes frescos y de proximidad, y trata de reducir el uso de productos ultraprocesados y con exceso de envases.
En esta edición del Movimiento Banderas Verdes han participado cerca de 700 establecimientos hosteleros de seis municipios de la Región de Murcia. En el conjunto de las comunidades participantes, la iniciativa ha reunido a más de 12.000 hosteleros y 120 municipios costeros de Andalucía, Illes Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana y Región de Murcia.
El reconocimiento al Horno de Benito...y Más Cosicas forma parte de los nueve galardones concedidos a establecimientos de las costas participantes. En Andalucía han sido premiados Restaurante Pepe Dígame, de Almuñécar (Granada); KE Sotogrande, de San Roque (Cádiz), y Dgústate, de El Portil (Huelva).
En Catalunya, los reconocimientos han recaído en El Pòsit del Serrallo, de Tarragona, y Restaurant Villa Más, de Sant Feliu de Guíxols (Girona); mientras que en la Comunitat Valenciana han sido distinguidos BonAmb, de Jávea (Alicante), y Nostre Bar Alboraia, de Alboraya (Valencia). Ponderosa Beach, de Muro (Mallorca), ha sido el establecimiento galardonado en Illes Balears.
Los hosteleros premiados participarán además en una master class y una degustación de varios platos a cargo del chef Andrés Torres, reconocido con una Estrella Michelin, una Estrella Verde Michelin y un Sol Repsol, además de ganador del Basque Culinary World Prize 2024.
Más de 2.100 toneladas de vidrio recogidas
La campaña Banderas Verdes busca implicar tanto a establecimientos hosteleros como a municipios costeros en la gestión de los residuos y el avance hacia modelos de economía circular. Según los datos facilitados por Ecovidrio, durante la presente edición se han recogido en la Región de Murcia más de 2.100 toneladas de envases de vidrio.
El reciclaje de esa cantidad habría permitido evitar la emisión de más de 1.200 toneladas de CO2 a la atmósfera, una cifra que Ecovidrio equipara a retirar de la circulación unos 570 coches durante un año.
La entidad cifra además en más de 2.500 toneladas las materias primas cuya extracción se habría evitado, una cantidad equivalente a más de dos veces el peso del Cristo Redentor de Brasil, y estima en 1.499 MWh el ahorro de energía conseguido.
Ecovidrio desarrolla desde hace más de 25 años un sistema de recogida selectiva y reciclaje de envases de vidrio en España. La entidad trabaja con cerca de 6.000 compañías envasadoras adheridas al Punto Verde y señala que actualmente se reciclan en el país siete de cada diez envases de vidrio.
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