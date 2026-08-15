Ocho balsas de riego del Campo de Cartagena se transforman en refugios de biodiversidad

Ocho balsas de riego del Campo de Cartagena están siendo transformadas en espacios con nuevas funciones ambientales para favorecer la biodiversidad, mejorar la calidad del agua y avanzar hacia un regadío más eficiente. La actuación forma parte del proyecto de Renaturalización de Balsas de Riego en el entorno del Mar Menor (RNBR), promovido por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC), con la participación técnica de Veolia y financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La iniciativa se enmarca en el Programa de Actuaciones Prioritarias para la Recuperación del Mar Menor y plantea convertir estas infraestructuras hidráulicas en filtros verdes y espacios de biodiversidad sin que pierdan su función de almacenamiento y distribución de agua para el regadío.

Las actuaciones buscan incorporar a las balsas nuevas funciones vinculadas a la restauración ecológica, la mejora de la calidad del agua, la conectividad territorial, la reducción de la erosión y la adaptación de la agricultura a un escenario climático más exigente.

Entre las intervenciones desarrolladas figura la instalación de vegetación para reforzar su papel como filtros verdes, así como la revegetación de taludes y parcelas próximas, la mejora de su integración paisajística y la creación de refugios y hábitats para aves, anfibios, reptiles, peces e insectos acuáticos.

El seguimiento realizado hasta ahora ha permitido constatar la presencia de 38 especies diferentes de aves en el conjunto de las balsas monitorizadas, unos espacios que pueden actuar como refugios e islas de biodiversidad dentro de un paisaje agrícola intensivo. También se han registrado distintas especies de odonatos, grupo de insectos que incluye libélulas y caballitos del diablo y cuya presencia sirve como indicador de la evolución ambiental de estos enclaves.

El director territorial de Veolia en la Región de Murcia, Juan José Alonso, ha señalado que el proyecto evidencia que «la gestión del agua y la protección ambiental deben avanzar de la mano, especialmente en territorios tan sensibles como el entorno del Mar Menor».

Alonso ha añadido que «la renaturalización de balsas de riego permite aportar valor ambiental a infraestructuras ya existentes, reforzar la biodiversidad y contribuir a un modelo de regadío más eficiente, sostenible y adaptado a los retos climáticos».

El proyecto contempla igualmente la creación de corredores ecológicos y actuaciones destinadas a estabilizar riberas y laderas, reducir la presión sobre el entorno y mejorar la estabilidad de los suelos.

Otra de sus líneas de trabajo se desarrolla en una balsa de Torre Pacheco, donde se evalúan cultivos alternativos de bajo consumo hídrico y especies con elevada tolerancia al estrés provocado por la escasez de agua y la salinidad. El objetivo es estudiar su posible viabilidad ambiental, agronómica y económica.

Entre las especies seleccionadas se encuentran la trufa del desierto, la higuera, el granado, el jinjolero, el sicómoro y la palera sin pinchos, además de distintas especies arbustivas destinadas a recuperar la cubierta vegetal con menores necesidades de agua.

Veolia participa también en el seguimiento de la implantación del proyecto y en la coordinación de informes integrados sobre calidad del agua y biodiversidad, destinados a medir la evolución y el impacto de las actuaciones y orientar futuras intervenciones.

Dentro de los encuentros técnicos vinculados a la iniciativa han participado además el biólogo y paisajista Pedro José Moya Adán, en un debate sobre renaturalización y digitalización del regadío, y María Carvajal Blasco, coordinadora de proyectos de renaturalización de Veolia, que ha abordado el seguimiento del RNBR en materia de biodiversidad y calidad del agua.

La compañía aporta al proyecto su experiencia en la gestión sostenible del ciclo del agua, la regeneración de recursos y la aplicación de soluciones ambientales.

Veolia ya había participado anteriormente en actuaciones relacionadas con la recuperación del entorno del Mar Menor. Según la compañía, trabajó junto al Ayuntamiento de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y el Ministerio para la Transición Ecológica para obtener cinco millones de euros destinados a actuaciones de mejora del saneamiento en el entorno de la laguna.

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Con su participación en el RNBR, la firma amplía su colaboración en proyectos dirigidos a la transformación ecológica y a la adaptación del territorio al cambio climático, en este caso mediante la incorporación de nuevas funciones ambientales a infraestructuras que siguen siendo esenciales para el regadío del Campo de Cartagena.