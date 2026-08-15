BBVA eleva un 84% su apoyo al emprendimiento rural

BBVA ha apoyado desde septiembre de 2025 a más de 4.600 pymes y emprendedores de municipios de menos de 5.000 habitantes, con un volumen de financiación superior a los 210 millones de euros. Solo durante el segundo trimestre de 2026, el número de operaciones vinculadas a esta iniciativa aumentó un 84% interanual, según los datos facilitados por la entidad.

El programa está dirigido a autónomos, emprendedores y pequeñas compañías que desarrollan su actividad en el medio rural y busca facilitar tanto financiación como herramientas para la gestión y digitalización de los negocios.

Desde su puesta en marcha, Catalunya y la Dirección Territorial Noroeste, que comprende Galicia, Asturias y Castilla y León, encabezan el número de operaciones formalizadas, con cerca de un millar de proyectos cada una. A continuación se sitúa la Dirección Territorial Sur, integrada por Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, con 880 operaciones.

Estas tres áreas concentran más de la mitad de los proyectos respaldados desde el lanzamiento de la iniciativa.

La propuesta de BBVA parte de la consideración de que el mantenimiento y desarrollo de la actividad empresarial resulta clave para el futuro de los pequeños municipios. La apertura o ampliación de comercios, explotaciones agrarias, negocios familiares y proyectos emprendedores puede contribuir a generar empleo, mantener población y crear nuevas oportunidades económicas en estos territorios.

«El reto demográfico también se afronta fortaleciendo el tejido empresarial», ha señalado el director de Sostenibilidad de Banca Minorista de BBVA, Jaime Yrazusta, quien ha destacado que el crecimiento de una pyme o la puesta en marcha de un proyecto «genera empleo, dinamiza la economía local y crea nuevas oportunidades para el territorio».

Además de la financiación, la entidad ofrece a estos negocios herramientas destinadas a la gestión diaria y la digitalización, así como el asesoramiento de gestores especializados en las características económicas de cada territorio.

La iniciativa está disponible tanto para clientes actuales como para nuevos clientes de BBVA y forma parte de la estrategia de la entidad para reforzar su presencia en la España rural mediante una combinación de financiación, asesoramiento especializado y colaboración con agentes locales.

El director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, ha incidido en la importancia que puede tener el acceso a financiación en municipios de menor tamaño. «En muchos de estos municipios, una inversión puede marcar la diferencia entre mantener una actividad, ampliar un negocio familiar o poner en marcha un nuevo proyecto», ha señalado.

Noticias relacionadas

Serrano ha añadido que disponer de acompañamiento y de soluciones adaptadas a cada situación puede contribuir a que más emprendedores mantengan y desarrollen su actividad en las localidades en las que han decidido residir y poner en marcha sus negocios.