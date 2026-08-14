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Prórroga de la planta

La plataforma por la continuidad de Almaraz celebra la prórroga y pide ir más allá de 2030

"Sí a Almaraz, Sí al futuro" considera que la decisión del Gobierno devuelve la tranquilidad al Campo Arañuelo, aunque mantiene su objetivo de prolongar la actividad de la central durante más años

Manifestación promovida por la plataforma.

Manifestación promovida por la plataforma. / EL PERIÓDICO

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Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha recibido con satisfacción la decisión del Gobierno de prolongar la actividad de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030. El colectivo considera que la medida despeja, al menos a medio plazo, la incertidumbre que desde hace meses pesaba sobre el futuro económico y laboral de buena parte del Campo Arañuelo.

"Por fin respiramos aliviados y vemos la luz al final del túnel", ha señalado el presidente de la plataforma y alcalde de Belvís de Monroy, Fernando Sánchez, quien ha sostenido que la decisión devuelve "la confianza a miles de familias" vinculadas directa o indirectamente a la instalación.

La autorización hasta 2030, sin embargo, no pone fin a las reivindicaciones del colectivo. La plataforma pretende continuar defendiendo que la vida útil de la central se determine en función de criterios técnicos, de seguridad y de las necesidades del sistema eléctrico, y no únicamente por el calendario de cierre nuclear establecido hasta ahora.

Para sostener esa posición vuelve a recurrir al caso de North Anna, en Virginia (Estados Unidos), una instalación con reactores de características similares a los de Almaraz y que cuenta con autorización para prolongar su funcionamiento hasta los 80 años.

"Almaraz está preparada para seguir funcionando muchos años más", ha defendido Sánchez, quien ha avanzado que la organización continuará trabajando para que cualquier futura decisión sobre la planta tenga en cuenta "el rigor técnico, la seguridad y el interés de las generaciones presentes y futuras".

La decisión del Ejecutivo llega después del informe favorable, aunque sujeto a condiciones, del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que consideró que el funcionamiento de la central y su nivel de seguridad permiten mantener la operación durante el nuevo periodo autorizado.

La plataforma destaca también que la continuidad de la planta ha superado los requisitos planteados por el Ministerio para la Transición Ecológica en relación con la garantía de suministro y la ausencia de costes adicionales para los consumidores.

Año y medio de movilizaciones

'Sí a Almaraz, Sí al futuro' nació en enero de 2025 en respuesta al calendario que situaba a la central extremeña como la primera instalación del parque nuclear español en iniciar su cierre. Desde entonces ha sumado a más de un centenar de ayuntamientos, organizaciones empresariales, cámaras de comercio, trabajadores, empresas y asociaciones.

Durante este periodo ha organizado concentraciones, encuentros institucionales y acciones divulgativas para reclamar la continuidad de la planta y advertir de las consecuencias que, a su juicio, tendría su cierre para el empleo y la economía de la zona.

La iniciativa también ha buscado apoyos fuera de Extremadura. Entre las organizaciones incorporadas figuran Mothers for Nuclear, colectivo que defendió la continuidad de la central estadounidense de Diablo Canyon, y WePlanet, organización europea favorable al mantenimiento de la energía nuclear.

El movimiento de Mothers for Nuclear sirvió además de inspiración para la creación de Mujeres por Almaraz, una asociación integrada por mujeres del Campo Arañuelo que ha participado durante los últimos meses en las movilizaciones en defensa de la central.

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La plataforma llevó igualmente sus reivindicaciones hasta las instituciones europeas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo abordó sus reclamaciones y el colectivo ha recurrido también a las posiciones expresadas en Europa favorables a mantener en funcionamiento las centrales nucleares cuando las condiciones técnicas y de seguridad lo permitan.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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