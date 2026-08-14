Los españoles gastaron 2.873 euros por persona el año pasado en comida y bebidas, un 3,4% más que en 2024

El consumo de alimentos y bebidas experimentó en 2025 un crecimiento que, si bien fue todavía ligero, de apenas el 0,4%, puso en evidencia un cambio de tendencia respecto a los últimos cinco años, en que se habían ido encadenando sucesivos descensos. El año pasado, los españoles comieron (y bebieron) un total de 30.798 millones de kilos de alimentos, a los que destinaron un presupuesto, en conjunto, de 123.694 millones de euros. O lo que es lo mismo, cada ciudadano se gastó de media, en todo el año, 2.872,7 euros per cápita, un 3,4% más que en 2024.

Los datos recogidos en el informe que elabora anualmente el Ministerio de Agricultura y Alimentación sobre el consumo alimentario en España reflejan que el aumento vino acompañado por un hábito cada vez más relevante: cada vez se llena menos la cesta o el carrito, pero aumenta el número de actos de compra o de visitas que se hacen a la tienda hasta las 233 ocasiones anuales, ocho más que en 2024. De media, cada español sale a comprar comida o bebidas una media de cuatro veces por semana. Eso sí, el tíquet medio de compra se mantiene estable en los 19,4 euros cada vez que pasa por caja.

El informe recoge que cada ciudadano consumió el año pasado 681,72 kilos/litros de alimentos, el 1,4% más que el año anterior. Si el gasto aumentó en mayor proporción, en el 3,4% ya mencionado, fue como consecuencia de la inflación (los precios de los alimentos subieron en 2025 el 3%). Con todo, según ha destacado el ministro Luis Planas, "a pesar de la presión de los precios, en los hogares se mantiene una alimentación basada en productos frescos y recetas tradicionales".

Archivo - Sección de yogures y lácteos en un supermercado de Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Eso no quita, ha indicado Planas, que "la composición de la cesta de la compra de los hogares se haya visto influenciada por la preocupación por optimizar presupuestos y condicionada por nuevos modos de preparaciones culinarias que ahorran tiempo", entre los que destacan en buena medida los platos preparados, que registraron un aumento de consumo del 5,5%, muy por encima de la media.

Proximidad y marcas blancas

Como ya se venía detectando en informes de años anteriores, en 2025 se confirmó la preferencia de los consumidores por los establecimientos de proximidad y por las marcas de distribuidor o marcas blancas, que representan ya un 48,6% de los productos adquiridos, es decir, 1,4 puntos más que en 2024. El supermercado (mejor si se encuentra en la esquina de casa) vuelve a ser establecimiento favorito para las compras y concentra ya el 68,2% de las mismas. Los consumidores valoran la proximidad, sí, pero también la practicidad de comprar en estos establecimientos y la variedad de sus surtidos, según indica el estudio del ministerio. Los hipermercados y las compras 'on line' se mantienen estables con un 12,5% y un 2% de cuota respectivamente, pero el comercio tradicional desciende más de tres puntos, hasta el 10,6%.

El consumo de los productos en fresco, principalmente fruta y carne fresca, aumentó el año pasado un 1,2% en volumen y un 6,7% en gasto realizado, algo que, en opinión de los técnicos del Gobierno, supone un espaldarazo para la dieta mediterránea, basada en este tipo de alimentos. Gran parte de la población consume a diario lácteos, frutas, hortalizas, harinas y grasas de origen vegetal. "Cabe destacar el incremento en el consumo de fruta fresca (0,5%) y de legumbres (2,5%) y el descenso de hidratos de carbono y harinas (4,5%) y de grasas y aceites (3,9%)", destaca el departamento que dirige Planas.

Comensales en el restaurante Tribut, en el Balcó Gastronòmic de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Bares y restaurantes caen un 2,5%

La mayor parte de los alimentos y bebidas, un 87,8% para ser exactos, se consumen dentro del hogar, lo que suponen 27.047 millones de kilos y litros. El consumo doméstico creció en 2025 por encima del global, un 0,8%, en volumen y un 4,8% en gasto (87.831 millones de euros), pero, por el contrario, el que se realiza principalmente en bares y restaurantes descendió un 2,5% en volumen (3.750 millones de kilos) y un 0,03% en gasto (35.863 millones de euros).

Y eso que los españoles admiten que, en un 95,6% de los casos, que cada vez dedican menos tiempo a la cocina. Actualmente se emplean unos 25 minutos de media a la preparación de comidas y cenas, un 5% menos del tiempo que se destinaba en 2021. Esta tendencia se traduce en menús más sencillos y una mayor presencia de platos únicos.

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La preferencia por los hábitos saludables se refleja también en el modo de preparación de estos alimentos. El más utilizado, 32,2% es la plancha, seguido de los productos sin cocinar en frío y de los hervidos o al vapor, ambos por encima del 28%. A continuación, se sitúan los guisos (17,7%) y fritos (14,6%). Los platos preparados en freidoras de aire alcanzan casi el 5%.