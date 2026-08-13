Reconocimiento
La Región busca empresas referentes en igualdad laboral
Este reconocimiento honorífico, con vigencia de tres años, destaca a las empresas por políticas de igualdad, prevención de acoso y reducción de la brecha salarial
El Gobierno regional lanza una nueva convocatoria para que las empresas obtengan el Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia (DIERM). Este reconocimiento distingue a aquellas organizaciones que han destacado en el desarrollo de políticas de igualdad entre su personal, mediante la mejora las condiciones de trabajo, la promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral, y la implantación de medidas específicas para prevenir el acoso sexual y reducir la brecha salarial.
Pueden optar a este distintivo, tal y como establece la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), todas las empresas, personas físicas o jurídicas, que tengan su domicilio o cuenten con un centro de trabajo en la Región de Murcia. El plazo para presentar las candidaturas se extiende desde el próximo 1 de septiembre hasta el día 30 del mismo mes.
Las empresas galardonadas recibirán un certificado acreditativo de este reconocimiento durante un acto público, en el que se les hará entrega del mismo con carácter honorífico, sin dotación económica, y con una vigencia de tres años. Las candidaturas se deben presentar a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Las empresas que obtienen el DIERM pueden utilizar el distintivo en sus relaciones comerciales, y además recibirán materiales e información actualizada en materia de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género por parte de la Comunidad. Este reconocimiento también se valorará a efectos de la obtención de subvenciones públicas y se tendrá en cuenta en la adjudicación de contratos en los términos previstos en la normativa vigente.
Con esta nueva convocatoria la Comunidad continúa promoviendo la igualdad en el tejido empresarial de la Región, impulsando este reconocimiento a las empresas murcianas que destacan por su compromiso con este objetivo en el ámbito laboral. La apuesta del Gobierno regional en esta materia incluye ayudas para que las empresas de menos de 50 trabajadores implanten un plan de igualdad, aunque no estén obligadas a hacerlo.
- Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
- Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia
- Buscan a un militar por romperle la mandíbula y tres dientes al policía de Cartagena que medió en la riña en La Azohía
- Desalojan el restaurante El Rincón de Pepe de Cartagena al desatarse un conato de incendio
- A puñetazos contra una residente en un box del Reina Sofía de Murcia: 'Se acaba nuestra paciencia
- La nubosidad y las tormentas 'eclipsan' el espectáculo: alerta amarilla por precipitaciones para este miércoles en el Noroeste y Lorca
- El zapatero que asesinó a su exmujer en el centro comercial de Murcia, a un módulo de respeto de la cárcel y sin protocolo antisuicidio
- Las agresiones a policías se disparan en la Región de Murcia: 'Nos tiran piedras, nos muerden y salen libres