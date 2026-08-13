En busca de empresas de la Región de Murcia que quieran ahorrar cientos de horas de trabajo

Muchas empresas son conscientes de que la automatización y la Inteligencia Artificial pueden ayudarles a ahorrar tiempo, reducir errores y mejorar su competitividad. Sin embargo, la mayoría desconoce por dónde empezar, qué procesos son realmente prioritarios o qué herramientas pueden aportar un retorno real.

Con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad, COEC, junto al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (CEEIC) y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), ha abierto el proceso de selección de las empresas que participarán en la fase de consultoría del programa Automatizia.

Tras la celebración de las primeras jornadas prácticas de sensibilización, que finalizaron recientemente, el programa entra ahora en su fase de mayor valor añadido: un acompañamiento individualizado dirigido a un máximo de diez empresas, que recibirán asesoramiento especializado para identificar oportunidades reales de automatización y elaborar un plan de implantación adaptado a su actividad.

Lejos de plantear grandes proyectos tecnológicos, Automatizia parte de un enfoque eminentemente práctico. El objetivo es detectar aquellas tareas repetitivas, administrativas o de gestión que consumen tiempo diariamente y analizar cómo pueden simplificarse mediante herramientas digitales, automatizaciones e Inteligencia Artificial.

Durante el proceso de consultoría, los especialistas del programa trabajarán directamente con cada empresa para analizar sus procesos internos, identificar los principales puntos de mejora y priorizar aquellas actuaciones con mayor impacto y menor dificultad de implantación.

Como resultado, cada participante recibirá un informe personalizado que incluirá:

Un diagnóstico de la situación actual de la empresa.

La identificación de procesos susceptibles de automatización.

Recomendaciones sobre herramientas y tecnologías aplicables.

Una hoja de ruta priorizada para implantar mejoras de forma progresiva y con bajo riesgo.

La iniciativa está especialmente dirigida a pymes de cualquier sector que quieran optimizar tareas relacionadas con la gestión administrativa, documentación, atención al cliente, coordinación interna, elaboración de informes, gestión comercial o cualquier otro proceso repetitivo que reste tiempo a actividades de mayor valor.

Los responsables del programa destacan que la transformación digital ya no consiste únicamente en incorporar nuevas herramientas, sino en rediseñar la forma de trabajar para que las personas puedan dedicar más tiempo a actividades estratégicas y menos a tareas mecánicas.

La participación en Automatizia es gratuita, aunque las plazas son limitadas. La selección de empresas tendrá en cuenta su grado de compromiso y el potencial de aplicación práctica de las mejoras propuestas.

Las empresas interesadas pueden consultar toda la información e inscribirse a través de la página oficial del programa: https://coec.es/servicios/automatizia/

Noticias relacionadas

Automatizia es una iniciativa impulsada por COEC, en colaboración con CEEIC y con el apoyo del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), dentro del programa Emprendedores360, con el objetivo de acelerar la transformación digital y la mejora de la competitividad del tejido empresarial regional.