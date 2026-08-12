Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE AlmeríaTiempo martesColombianos MurciaConductor menor MurciaCine bajo las estrellasGafas eclipse
instagramlinkedin

Crónica de la Bolsa

El Ibex 35 avanza en máximos mientras el petróleo roza los 90 dólares, con la mirada puesta en el IPC de EEUU

El índice madrileño prolonga su escalada tras cerrar en máximos históricos el pasado martes, mientras los mercados anticipan el dato de inflación de EEUU

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España).

Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Monique Zamora Vigneault

La Bolsa de Madrid mantiene el pulso alcista. El parqué madrileño vuelve a abrir con tono comprador este miércoles tras conquistar un nuevo máximo histórico en los 20.213 puntos al cierre del martes. El Ibex 35 vuelve a alcanzar un nuevo hito bursátil este miércoles, con un alza del 0,09% a primera hora, y se desmarca del tono mixto en el Viejo Continente.

Al otro lado del Atlántico, los inversores se muestran cautelosos este miércoles mientras esperan los últimos datos del índice de precios al consumo (IPC) de Estados Unidos y evalúan el próximo movimiento de la Reserva Federal en materia de tipos de interés, bajo el mandato de Kevin Warsh. La inflación en la mayor economía del mundo se situó en el 3,5% en el mes de junio, según la Oficina de Estadísticas Laborales. La evolución de los precios se sitúa muy por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central, a medida que los aranceles, la guerra en Irán y otros factores comienzan a repercutir sobre los precios.

Esta prudencia también se ha traducido en nuevas subidas del precio del petróleo. El Brent avanza este miércoles hacia los 89 dólares por barril y roza la cota de los 90 dólares por barril.

Los índices europeos toman el relevo de las bolsas asiáticas, que volvieron a terreno positivo mientras Europa dormía. La Bolsa de Seúl, la cuna asiática para la industria de los semiconductores, repuntó un 3,6% en sola sesión, tras varias sesiones en negativo. El Nikkei, el índice de referencia de Japón, registró un alza del 0,8% tras retomar la actividad después de un día festivo.

En el plano empresarial, el Ibex 35 sigue sin grandes referentes este miércoles ante el parón estival de agosto. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este miércoles el último dato de creación y disolución de empresas.

Noticias relacionadas

En el mercado de divisas, el euro retrocede un 0,05% hasta 1,1534 dólares.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia
  2. Buscan a un militar por romperle la mandíbula y tres dientes al policía de Cartagena que medió en la riña en La Azohía
  3. Desalojan el restaurante El Rincón de Pepe de Cartagena al desatarse un conato de incendio
  4. A puñetazos contra una residente en un box del Reina Sofía de Murcia: 'Se acaba nuestra paciencia
  5. Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
  6. El zapatero que asesinó a su exmujer en el centro comercial de Murcia, a un módulo de respeto de la cárcel y sin protocolo antisuicidio
  7. Las agresiones a policías se disparan en la Región de Murcia: 'Nos tiran piedras, nos muerden y salen libres
  8. El fin de las obras del AVE entre Murcia y Almería, a finales de año

La Comisión Europea anuncia 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia

La Comisión Europea anuncia 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga

Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga

La creación de empresas registra su mejor junio en 19 años, con 11.153 nuevas sociedades, un 1,7% más

La creación de empresas registra su mejor junio en 19 años, con 11.153 nuevas sociedades, un 1,7% más

El cambio climático añadirá más de cuatro horas de calor extremo a los días calurosos

El cambio climático añadirá más de cuatro horas de calor extremo a los días calurosos

Don José Rodríguez Ballesta

Don José Rodríguez Ballesta

Eclipse solar en España, en directo: todas las claves para disfrutarlo

Eclipse solar en España, en directo: todas las claves para disfrutarlo

De la relatividad de Einstein al GPS: la ciencia nacida de los eclipses

De la relatividad de Einstein al GPS: la ciencia nacida de los eclipses

Guía para fotografiar o grabar el eclipse solar con cámara o móvil

Guía para fotografiar o grabar el eclipse solar con cámara o móvil
Tracking Pixel Contents